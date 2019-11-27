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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
27.11.2019 - 20:04, Son Güncelleme:

Şüpheli ölüm davasında flaş gelişme: Otopsi raporunda...

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Şüpheli ölüm davasında flaş gelişme: Otopsi raporunda...

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Filistin uyruklu İsrail vatandaşı Siwar Keblaw'ın (20), 2'nci kattaki evlerinin balkonundan düşerek ölmesiyle ilgili tutuklanan ağabeyi Yahya Keblaw ve babası Zehkerya Keblaw'ın yargılanmasına devam edildi. Siwar Kablaw'ın otopsi raporunda, boğazında ve vücudunun çeşitli yerlerinde morlukların bulunduğu tespit edildi.

Geçtiğimiz 5 Şubat'ta İzmit Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Siwar Keblaw ikinci kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak yürütülen soruşturmada genç kızın öldürülmüş olabileceği şüphesi üzerine incelemede bulunulurken, güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. Görüntülerde, düşen genç kızın babası ve ağabeyi tarafından eve taşındığı, odasının kapısının kırıldığı ve boğazında morluklar olduğu tespit edildi.

Olay sırasında evde bulunan Zekherya Keblaw gözaltına alınırken, olayın ardından kaçan ağabeyi Yahya Keblaw ise İstanbul'da kaldığı otelde yakalandı. Adliyeye sevk edilen baba- oğul, tutuklandı.

Şüpheli ölüm davasında flaş gelişme: Otopsi raporunda...

İKİNCİ DURUŞMA BUGÜN GÖRÜLDÜ: VÜCUDUNDA MORLUKLAR TESPİT EDİLDİ

Zekherya ve Yahya Keblaw'ın Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Alt soydan akrabayı tasarlayarak öldürme' suçundan yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Bir önceki duruşmada talep edilen otopsi raporu mahkeme heyetine ulaştı.

Otopsi raporunda Siwar Keblaw'ın boğazında ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar bulunduğu tespit edilirken, Zekherya ve Yahya Keblaw'ın ifadelerinde genç kızın vücudundaki morluklarla ilgili herhangi bir bilgileri olmadığını söyledikleri öğrenildi.

'EVE TAŞIRKEN ACI ÇEKİYORDU, BANA YARDIM EDİN DİYORDU'

Yahya Keblaw, mahkemedeki ifadesinde kız kardeşi Siwar Keblaw'ın evlerinin balkonundan düşmesinin ardından babası Zekherya Keblaw ile aşağı inerek ona yardım ettiklerini belirterek, "Kardeşim koşarak balkondan aşağı atladı. Kız kardeşime yardım etmek için babamla beraber aşağıya indik ve onu eve taşıdık. Eve götürürken kız kardeşim sürekli 'Acı çekiyorum, bana yardım edin' diyordu.

Eve götürdüğümüzde durumu o kadar da kötü görünmüyordu. Yüzüne serinlemesi için su serptim. Babam bana hemen İsrail’e gidip, kız kardeşime hastanede bakacak annem ya da eşimi getirmemi söyledi. Ben evden çıkıp İstanbul’a gittim, oradan da İsrail'e gidip eşimi ya da annemi alıp Türkiye'ye dönecektim" dedi.

'KARDEŞİNİ ÖLDÜRMEK İSTESEYDİ HEDİYELERLE GELMEZDİ'

Duruşmada savunma yapan, Yahya Keblaw'ın avukatı, müvekkilinin kız kardeşini ziyaret etmek için Türkiye'ye geldiğini, beraberinde parfüm ve çikolata gibi hediyeler getirdiğini belirterek, "Müvekkilim kardeşini öldürmek isteseydi, neden elinde hediyelerle Türkiye'ye gelsin? Müvekkilim gözaltına alındığında elinde bir çanta olduğu görülüyor ve hediyeler de bu çantanın içerisindeydi. Bu çanta kayboldu, bu yüzden delil niteliğindeki hediyelerimiz de kaybolmuştur" diye konuştu.

Duruşmada sanık avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu belirterek tahliyelerini isterken, Cumhuriyet Savcısı mütalaasında kaybolduğu iddia edilen ve içerisinde hediyelerin bulunduğu çantanın bulunması için emniyet müdürlüğüne yazı yazılmasını ve sanıkların adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek, duruşmayı 11 Şubat 2020 tarihine erteledi.

İtse de üzerine hücum etse de amaç öldürmek
İtse de üzerine hücum etse de amaç öldürmek
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