Şüpheli koliler harekete geçirdi.... Sarıyer'de rezidansa baskın
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer'de bir rezidans dairesini bastı. Dairede yapılan aramada 38 milyon TL değerinde 47 kilo kokain, 68 kilo eroin ve 550 bin adet extacy hap ele geçti. Korsan taksici Olcay Küçükvardar ve eşi Ildız Ay D. gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer'de bir rezidans dairesine şüpheli koliler taşındığı yönünde bilgi aldı. Alınan bilgi üzerine rezidans dairesi sıcak takibe alındı.
Yapılan takibin ardından içeriden küçük yaşta çocuk sesi gelmesi üzerine site özel güvenlik rolüne bürünen polisler daireye girdi. Dairede yapılan aramada koliler içinde 38 milyon TL değerinde 47 kilo kokain, 68 kilo eroin ve 550 bin adet extacy hap ele geçti. Korsan taksicilik yaptığı belirlenen Olcay Küçükvardar ve birlikte yaşadığı Ildız Ay D. gözaltına alındı. Çiftin ikiz bebekleri ve 7 yaşında bir çocukları olduğu belirlendi.
Olcay Küçükvardar, Emniyet'te uyuşturucuların kendisine ait olduğunu, eşinin ilgisi olmadığını söyledi. Eşi şüpheli olarak ifadesi alınarak serbest bırakıldı.
Rezidans dairesinin Avrupa'dan gelen haplarla Afganistan'dan gelen eroin ve Latin Amerika ülkelerinden gelen kokainin takas noktası olduğu belirlendi. Uyuşturucuların burada değişiminin yapılarak gönderilecek ülkeye doğru kuryeler aracılığıyla yola çıkarıldığı belirtildi.
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