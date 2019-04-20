Şüpheli çocuk ölümleri için önerge verdi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın ölümü ile birlikte şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması için Meclis önergesi verdi.
Canikli’nin 19 AK Parti milletvekilinin imzasıyla verdiği önergede, “Çocuk ölümleri, son zamanlarda kamuoyunun gündeminde olan Giresun’un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018 tarihinde 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın ölümü ile yeniden gündeme gelmiştir. Şüpheli çocuk ölümlerinin ve Rabia Naz Vatan’ın ölümü ve benzeri olaylardaki süreçlerin tüm yönleri ile araştırılmalı” denildi.
GİRESUN’DAKİ İDDİALAR
Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan, eski Eynesil belediye başkanının yeğeninin Rabia Naz’a çarptıktan sonra küçük kızı evin önüne bıraktığı iddiasını dile getirerek, Canikli’yi dosyayı kapatmaya çalışmakla suçlamıştı. Canikli de Twitter hesabından, “Rabia Naz Vatan’ın vefatıyla ilgili olarak çok ağır suçlama ile karşı karşıyayım. Son günlerde bir takım medyada ve sosyal medyada Giresun’un Eynesil ilçesinde geçen yıl Nisan ayında meydana gelen üzücü ve son derece hassas bir olayla ilgili olarak soruşturmayı yönlendirdiğimize ilişkin iftira, yalan ve hakaretler yer almaktadır. Asılsız iddialara ilişkin hukuki süreç başlatılmıştır. Bahsedilen olay yargıya intikal etmiş, yargı süreci devam etmektedir” yanıtını vermişti.
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