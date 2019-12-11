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İHA
11.12.2019 - 15:37, Son Güncelleme:

Şüpheli aracı kovalayan polis ekibi kaza yaptı

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Şüpheli aracı kovalayan polis ekibi kaza yaptı

Edirne’de şüphe üzerine takibe aldıkları otomobille polis aracının çarpışması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Edirne Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli polis ekibi, merkez Babademirtaş Mahallesi’nde bir otomobili şüphe üzerine takibe aldı. Otomobil sürücüsünün ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçması üzerine kovalamaca yaşandı.

Merkez, Çavuşbey Mahallesi’ne kadar süren kovalamacada şüpheli araç ile polis aracı çarpıştı. Hiç kimsenin yaralanmadığı kazada her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili şüpheli araçta bulunan 18 yaşından küçük 2 çocuk gözaltına alındı.

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