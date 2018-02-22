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    Haberler >Gündem>‘Şüphelerin hepsini haklı çıkarıyor’

    ‘Şüphelerin hepsini haklı çıkarıyor’

    ANKARA
    22.02.2018 - 21:38 | Son Güncelleme:

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi şu sözlerle eleştirdi:

    “Yapılan iş ittifak değil, iltihaktır. AK Parti ile MHP’nin birbirinin paçasına tutunarak yükselmeye çalışma ittifakına verilecek tavizimiz, katkımız yok. Yapılan milli irade hırsızlığı, siyasi yankesiciliktir. Bir zamanlar il barajı uygulaması vardı, çok ayıplıydı. Bu düzenleme, bundan da ileri. Bir mühendislik denemesi. 16 Nisan’da YSK kanuna uymamıştı, bunlar kanunu YSK’ya uyduruyorlar. 16 Nisan’da YSK, Saray’dan aldığı talimatla ‘Mühürsüz pusulalar, zarflar geçerlidir’ demişti, şimdi ‘Mühürsüz pusula ve zarflar artık kanuna göre de geçerli olacak’ diyorlar. Konuşulan ne kadar şüphe varsa hepsini haklı çıkaran, hepsini buraya koyan... Hukuk devleti hukuk devleti olsa savcı, ‘suçüstü hali yaptım’ der.”

    Etiketler: gazetehaberleri , chp , özgür özel , son dakika
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