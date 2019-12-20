Süper Loto yine devretti! MPİ Süper Loto çekiliş sorgulama ekranı

Süper Loto oyununun 635'inci hafta hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte kazandıran numaralar belli oldu. Sonuçların ardından, kupon yapan vatandaşlar sorgulamalara başladı. İşte, MPİ Süper Loto çekiliş sorgulama ekranı...

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 2, 9, 15, 36, 44 ve 52 olarak belirlendi.

BU HAFTA DEVRETTİ

Bu haftaki çekilişte 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 113 bin 889 lira devretti

Süper Loto oyununun 635'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 113 bin 889 lira 83 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 41 kişi 11 bin 675 lira 90'ar, 4 bilen 2 bin 846 kişi 183 lira 10'ar, 3 bilen 56 bin 619 kişi 15 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.

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