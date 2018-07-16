Süper yetkiyle ilk inceleme FETÖ’ye

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSüper yetkiyle ilk inceleme FETÖ’ye
GeriGündem Süper yetkiyle ilk inceleme FETÖ’ye
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
16.07.2018 - 21:06, Son Güncelleme:

Süper yetkiyle ilk inceleme FETÖ’ye

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Süper yetkiyle ilk inceleme FETÖ’ye

Yeni sistemde yetkileri genişleyen Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’nun (DDK) ilk işi kamu kurumlarındaki FETÖ yapılanmasının ortaya çıkarılması olacak.

Denetimde ‘tek çatı’ haline gelen DDK, bir yandan da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda devam eden FETÖ davalarını takip edecek. Kurul, darbecilerin ifadeleri ve savunmalardaki çelişkileri ile kendi analizlerini raporlaştırarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a brifing verecek. Başkan ve 8 üyeden oluşan DDK’da yeni dönemde kurul sekreterliği, denetim ve soruşturma grupları ile bağlı birimler oluşturulacak. Denetçiler en az 5 yıllık tecrübesi olan hâkim, savcı, kaymakamlar, uzmanlar, müfettişler, bilişim uzmanları, mühendisler, öğretim elemanları arasından seçilecek.

GİZLİ BİLGİLERE TAM YETKİ

Denetim ve soruşturma grupları bir kurul üyesinin başkanlığında gerekli görülen sayıdaki denetçiden oluşacak. Kurul başkanı ihtiyaç duyacağı sayıda denetim ve soruşturma grubu oluşturabilecek. DDK, FETÖ’nün yurtdışı yapılanması için uluslararası kuruluş ve örgütlerde inceleme yapabilecek, Erdoğan’ın “Onların girdiği bütün hücreleri söküp atacağız” açıklamasına paralel olarak kurumların her kademesindeki yazışmaları, gizli veya açık her türlü bilgiyi, kayıtları, envanteri incelemeye yetkili olacak. DDK, gerekli görülen durumlarda bilgi almak üzere her kademe, rütbe ve sınıftan yetkilileri bilgi almak üzere çağırabilecek. DDK’nın isteyeceği bilgi ve belgeler ivedilikle Beştepe’ye gönderilecek.

DDK Başkanı Yunus Arıncı’nın Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı tecrübesi de yeni modele geçişte avantaj sağlayacak.

UZMAN PERSONEL TAKVİYESİ

DDK, bünyesine katacağı uzmanların yanında kurumlardan denetlemeye yardımcı olacak personel görevlendirebilecek. Kurumların yürüttüğü denetim faaliyetlerine el koyabilecek olan DDK, tüm bilgi ve belgeleri de devralabilecek. Soruşturma raporları kurulda görüşülmeden önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunulacak. DDK, denetim, inceleme, araştırma, ön inceleme, soruşturma ve disiplin raporu hazırlayacak. FETÖ yapılanması gibi ivedi durumlarda DDK Başkanı, anında çalışma yapılmasını isteyecek.

Süper denetçi
Süper denetçi
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Alevli gece: Korku dolu anlar

Sadettin Tantan: Ellerindeki takip cihazları poliste bile yoktu

Dehşet anları! Döner bıçağıyla otobüse daldı ve...

Yaşlı adamı döve döve parasını almıştı... Tutuklandı