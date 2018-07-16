Süper yetkiyle ilk inceleme FETÖ’ye
Yeni sistemde yetkileri genişleyen Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’nun (DDK) ilk işi kamu kurumlarındaki FETÖ yapılanmasının ortaya çıkarılması olacak.
Denetimde ‘tek çatı’ haline gelen DDK, bir yandan da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda devam eden FETÖ davalarını takip edecek. Kurul, darbecilerin ifadeleri ve savunmalardaki çelişkileri ile kendi analizlerini raporlaştırarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a brifing verecek. Başkan ve 8 üyeden oluşan DDK’da yeni dönemde kurul sekreterliği, denetim ve soruşturma grupları ile bağlı birimler oluşturulacak. Denetçiler en az 5 yıllık tecrübesi olan hâkim, savcı, kaymakamlar, uzmanlar, müfettişler, bilişim uzmanları, mühendisler, öğretim elemanları arasından seçilecek.
GİZLİ BİLGİLERE TAM YETKİ
Denetim ve soruşturma grupları bir kurul üyesinin başkanlığında gerekli görülen sayıdaki denetçiden oluşacak. Kurul başkanı ihtiyaç duyacağı sayıda denetim ve soruşturma grubu oluşturabilecek. DDK, FETÖ’nün yurtdışı yapılanması için uluslararası kuruluş ve örgütlerde inceleme yapabilecek, Erdoğan’ın “Onların girdiği bütün hücreleri söküp atacağız” açıklamasına paralel olarak kurumların her kademesindeki yazışmaları, gizli veya açık her türlü bilgiyi, kayıtları, envanteri incelemeye yetkili olacak. DDK, gerekli görülen durumlarda bilgi almak üzere her kademe, rütbe ve sınıftan yetkilileri bilgi almak üzere çağırabilecek. DDK’nın isteyeceği bilgi ve belgeler ivedilikle Beştepe’ye gönderilecek.
DDK Başkanı Yunus Arıncı’nın Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı tecrübesi de yeni modele geçişte avantaj sağlayacak.
UZMAN PERSONEL TAKVİYESİ
DDK, bünyesine katacağı uzmanların yanında kurumlardan denetlemeye yardımcı olacak personel görevlendirebilecek. Kurumların yürüttüğü denetim faaliyetlerine el koyabilecek olan DDK, tüm bilgi ve belgeleri de devralabilecek. Soruşturma raporları kurulda görüşülmeden önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunulacak. DDK, denetim, inceleme, araştırma, ön inceleme, soruşturma ve disiplin raporu hazırlayacak. FETÖ yapılanması gibi ivedi durumlarda DDK Başkanı, anında çalışma yapılmasını isteyecek.
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