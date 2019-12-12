Süper Loto'da büyük ikramiye sahibini buldu - İşte MPİ 12 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Heyecanla beklenen Süper Loto oyununun 634. hafta çekilişleri perşembe akşamı noter huzurunda gerçekleşti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yapılan canlı Süper Loto çekilişi sonrası, haftanın şanslı numaraları ilan edildi. Süper Loto oyununda geçtiğimiz hafta 21 milyon TL devretmişti. Peki, bu hafta büyük ikramiye hangi numaralara çıktı? İşte, MPİ 12 Aralık 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları ve kupon sonucu sorgulama ekranı haberimizde.

7 haftadır devrini gerçekleştiren Süper Loto'da perşembe akşamı heyecan sona erdi. Zengin olma hayali kurarak kupon yapan vatandaşlar, Süper Loto'da bu hafta hangi numaraların ikramiye kazandırdığını merakla sorguluyor. İşte, 634'üncü hafta Süper Loto çekilişinde haftanın şanslı numaraları.

Süper Loto'nun 634. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 26 milyon 78 bin 544 lira 65 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 145 kişi 7 bin 93 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 6 bin 957 kişi 160 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 134 bin 155 kişi 14 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.

26 MİLYON İSTANBUL'A ÇIKTI

Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu İstanbul'un Beşiktaş ilçesinden yatırdığı bildirildi.

Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:15'te noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası ilan edildi. 12 Aralık Süper Loto çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;

MPİ SÜPER LOTO KUPON SONUCU SORGULAMA

SÜPER LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Süper Loto oyunu çekilişleri Perşembe günleri yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.