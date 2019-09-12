Süper Loto'da 2 milyon TL sahibini buldu! 12 Eylül MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları
621. hafta heyecanının yaşandığı Süper Loto çekilişleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından noter huzurunda gerçekleşti. Saat 21:15'te başlayan çekilişin ardından, Süper Loto'da ikramiye kazandıran şanslı numaralar MPİ'nin internet sitesinden duyuruldu. Merakla beklenen Süper Loto'da bu hafta 6 bilen 1 kişi, 2 milyon 226 bin 300 lira 35 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. İşte, 12 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları...
Süper Loto'nun 621. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresince (MPİ) tamamlandı. Noter huzurunda yapılan çekilişin ardından 12 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ'nin internet sitesinden ilan edildi. Peki, Süper Loto'da bu hafta hangi numaralar çıktı? Büyük ikramiye oranı ne kadar oldu? İşte, Süper Loto sonuçları ve ikramiye sorgulama ekranı.
Süper Loto oyununun 621. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 2 milyon 226 bin 300 lira 35 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 44 kişi 11 bin 457 lira 70'er kuruş, 4 bilen 2 bin 698 kişi 202 lira 80'er kuruş ve 3 bilen 57 bin 150 kişi 16 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı. Büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinden yatırıldığı belirtildi.
12 EYLÜL SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Süper Loto oyununun 12 Eylül çekilişleri, saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleşti. Süper Loto'nun 621. hafta çekilişinde şu numaralar çıktı;
7-22-38-39-53-54
MPİ SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA
SÜPER LOTO'NUN GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞİNDE NE OLMUŞTU?
Süper Loto oyununun 620. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 4 milyon 631 bin 884 lira ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 44 kişi 12 bin 884'er lira, 4 bilen 2 bin 989 kişi 206'şar lira, 3 bilen 63 bin 252 kişi 16 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.
Büyük ikramiyeyi kazanan kuponun Malatya'nın Doğanşehir ilçesinden yatırıldığı bildirildi.
SÜPER LOTO OYUNU HAKKINDA
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Süper Loto oyunu çekilişleri Perşembe günleri yapılmaktadır.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.
Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.
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