Süper Loto yine devretti! MPİ Süper Loto çekiliş sorgulama ekranı
Her hafta perşembe günü çekilişi yapılan Süper Loto'da haftanın çekilişi dün gece tamamlandı. MPİ'nin İstanbul Galatasaray'daki Şube Müdürlüğü'nde yapılan çekilişin ardından kazandıran numaralar belli oldu. İşte, Süper Loto 628'inci hafta çekiliş sonuçları...
Süper Loto oyununun 628'inci hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar belli oldu. Sonuçların ardından, kupon yapan vatandaşlar sorgulamalara başladı. İşte, MPİ Süper Loto çekiliş sorgulama ekranı...
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte kazandıran numaralar 6, 22, 24, 28, 34 ve 46 olarak belirlendi.
Bu haftaki çekilişte 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 673 bin 977 lira devretti.
Süper Loto oyununun 628'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 673 bin 977 lira 48 kuruş devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 77 kişi 7 bin 177 lira 20'şer, 4 bilen 3 bin 808 kişi 157 lira 80'er , 3 bilen 72 bin 726 kişi 13 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.
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