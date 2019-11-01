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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.11.2019 - 08:59, Son Güncelleme:

Süper Loto yine devretti! MPİ Süper Loto çekiliş sorgulama ekranı

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Süper Loto yine devretti! MPİ Süper Loto çekiliş sorgulama ekranı

Her hafta perşembe günü çekilişi yapılan Süper Loto'da haftanın çekilişi dün gece tamamlandı. MPİ'nin İstanbul Galatasaray'daki Şube Müdürlüğü'nde yapılan çekilişin ardından kazandıran numaralar belli oldu. İşte, Süper Loto 628'inci hafta çekiliş sonuçları...

Süper Loto oyununun 628'inci hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar belli oldu. Sonuçların ardından, kupon yapan vatandaşlar sorgulamalara başladı. İşte, MPİ Süper Loto çekiliş sorgulama ekranı...

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte kazandıran numaralar 6, 22, 24, 28, 34 ve 46 olarak belirlendi.

Bu haftaki çekilişte 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 673 bin 977 lira devretti.

Süper Loto oyununun 628'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 673 bin 977 lira 48 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 77 kişi 7 bin 177 lira 20'şer, 4 bilen 3 bin 808 kişi 157 lira 80'er , 3 bilen 72 bin 726 kişi 13 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.

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