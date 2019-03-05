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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA (AA)
05.03.2019 - 16:05, Son Güncelleme:

Süper Loto talihlisi: Para delirtiyorsa, ben onlardan olmayacağım...

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Süper Loto talihlisi: Para delirtiyorsa, ben onlardan olmayacağım...

Süper Loto'da 26 milyon 181 bin 291 lira 75 kuruş kazanan talihli, ikramiyesini avukatı aracılığıyla teslim aldı. Talihlinin avukatı Çankaya yaptığı açıklamada "Talihli bana, 'para birilerini delirtiyorsa evet yanlış yola sapabilirler ama ben onlardan olmayacağım'. dedi.” İfadelerini kullandı

Milli Piyango İdaresince yapılan Süper Loto çekilişinde 26 milyon 181 bin 291 lira 75 kuruş kazanan talihli, ikramiyesini avukatı aracılığıyla aldı.

Milli Piyango Loto Daire Başkanı Murtaza Çakır, Süper Loto'daki söz konusu ikramiyenin Muğla'nın Bodrum ilçesine isabet ettiğini hatırlattı.

Talihlinin Süper Loto'yu 48300076 nolu bayiden oynadığını belirten Çakır, "Kişi altı kolonu makineye sen seç yöntemiyle oynatmış. Bugün avukatı geldi bileti ibraz etti. Komisyon incelemesinden sonra ödeme işlemi yapıldı." dedi.

Talihlinin avukatı Meryem Çankaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, talihlinin, emekli, 2 çocuk sahibi olduğunu ve Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşadığını söyledi.

Talihlinin çeşitli projeleri olduğunu belirten Çankaya, ikramiyeyi bunları gerçekleştirmek ve yatırım yapmak için kullanacağın dile getirdi.

Çankaya, talihlinin yaratıcı bir zekaya sahip olduğunu ifade ederek, "Talihli bana, 'para birilerini delirtiyorsa evet yanlış yola sapabilirler ama ben onlardan olmayacağım'. dedi. Talihli, sonucu serin kanlı karşıladı. Hemen hemen her hafta Süper Loto oynuyormuş. Görmüş geçirmiş biri. Acil bir şeyi yok, yapılması gereken günlük rutinlerini yaptıktan sonra projelerini gerçekleştirmeyi düşünüyor." şeklinde konuştu.

Süper Loto talihlisi: Para delirtiyorsa, ben onlardan olmayacağım...


 

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