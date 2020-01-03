Süper Loto sonuçlarına göre büyük ikramiye devretti - Milli Piyango Süper Loto sonuç görüntüleme sayfası
Milli Piyango yılbaşı sonuçları ardından bu yılın ilk Süper Loto çekilişi de yapıldı. 2020'nin ilk Süper Loto sonuçları 2 Ocak Perşembe günü Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleşti. Her perşembe akşamı şans oyunu tutkunlarının büyük bir merakla ve heyecanla beklediği Süper Loto sonuçları ile 637'inci haftanın kazandıran numaraları netleşmiş oldu. İşte Süper Loto sonuçları ve Milli Piyango Süper Loto sonuç görüntüleme sayfası...
Süper Loto oyununun 637'inci hafta çekilişi tamamlandı. Aldıkları bilet ikramiye çıkıp çıkmadığını merak eden vatandaşlar 2 Ocak akşamından bu yana Süper Loto sonuçları için araştırmalar devam ediyor. Peki, yılın ilk çekilişinde Süper Loto sonuçları hangi sayılara kazandırdı? İşte 2 Ocak Süper Loto sonuçları...
Süper Loto oyununun 637. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 12.001.829,24 TL'lik büyük ikramiye devretti. Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, 2 Ocak tarihli çekilişte kazandıran numaralar 13, 14,32, 35, 38 ve 41 olarak belirlendi.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 37 kişi 12 bin 250 lira 40'ar, 4 bilen 2 bin 766 kişi 178 lira 20'şer, 3 bilen 58 bin 383 kişi 14 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.
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