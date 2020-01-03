Süper Loto sonuçlarına göre büyük ikramiye devretti - Milli Piyango Süper Loto sonuç görüntüleme sayfası

Süper Loto oyununun 637'inci hafta çekilişi tamamlandı. Aldıkları bilet ikramiye çıkıp çıkmadığını merak eden vatandaşlar 2 Ocak akşamından bu yana Süper Loto sonuçları için araştırmalar devam ediyor. Peki, yılın ilk çekilişinde Süper Loto sonuçları hangi sayılara kazandırdı? İşte 2 Ocak Süper Loto sonuçları...

Süper Loto oyununun 637. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 12.001.829,24 TL'lik büyük ikramiye devretti. Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, 2 Ocak tarihli çekilişte kazandıran numaralar 13, 14,32, 35, 38 ve 41 olarak belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 37 kişi 12 bin 250 lira 40'ar, 4 bilen 2 bin 766 kişi 178 lira 20'şer, 3 bilen 58 bin 383 kişi 14 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA