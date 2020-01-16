Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı (16 Ocak 2020) - 639. hafta Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu!

Süper Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından perşembe akşamı ilan edildi. Saat 21.15'te başlayan canlı Süper Loto çekilişi sonrası şans oyunu müdavimleri 639. hafta Süper Loto sonuçlarına göre kuponlarına ikramiye isabet edip etmediğini sorgulamaya başladı. Süper Loto sonuçları, MPİ ikramiye sorgulama sayfası aracılığı ile öğrenilecek. İşte, 16 Ocak 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları...

16 OCAK SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU

16 Ocak Süper Loto sonuçları MPİ tarafından ilan edildi. Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinden takip edilen canlı çekiliş sonrası haftanın ikramiye kazandıran numaraları açıklandı. 16 Ocak Süper Loto çekilişinde şu numaralar çıktı;

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA

Süper Loto'nun geçen haftaki çekilişinde ne olmuştu?

Süper Loto oyununun 638. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 288 bin 961 lira 15 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 40 kişi 12 bin 949 lira 10'ar, 4 bilen 2 bin 754 kişi 204 lira 60'ar, 3 bilen 63 bin 756 kişi 14 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.

Süper Loto ikramiyeleri nereden alınır?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Süper Loto oyunu çekilişleri Perşembe günleri yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.