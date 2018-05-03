Süper Loto sonuçları Milli Piyango tarafından açıklandı... Büyük ikramiye 5 milyonu aştı!

Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişle birlikte Süper Loto sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz hafta Süper Loto'da büyük ikramiyeyi kazanan çıkmamış ve ikramiye 2. devrini gerçekleştirmişti. Süper Loto çekiliş sonuçlarında bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan şanslı talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı.

24, 26, 42, 43, 44, 50





GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Geçtiğimiz haftanın Süper Loto sonuçlarına göre; 6 bilen kimse çıkmadı ve 3 milyon 499 bin 67 lira 56 kuruş devretti. 5 bilen 48 kişi 11.782,05 TL, 4 bilen 3.383 kişi 179,55 TL, 3 bilen 71.320 kişi ise 14,70 TL ikramiye kazandılar.

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SÜPER LOTO KURALLARI

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.