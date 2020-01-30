Süper Loto sonuçları belli oldu (30 Ocak 2020) - 641'inci Süper Loto sonuç sorgulama ekranı

30 Ocak Süper Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş perşembe akşamı sona erdi. Milyonlarca vatandaşın zengin olmak için ilgi gösterdiği Süper Loto'da geçen haftadan devreden ikramiye tutarı 9 milyon 466 bin TL oldu. Süper Loto ikramiyesinin katlanmasıyla vatandaşlar Süper Loto'da yoğun talep gösterdi. Noter huzurunda yapılan canlı Süper Loto çekilişi sonrası, Milli Piyango İdaresi 641'inci hafta Süper Loto sonuçlarını kamuoyuna duyurdu. Peki, Süper Loto sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, 30 Ocak 2020 Süper Loto ikramiye sorgulama sayfası aracılığı ile öğrenilecek Süper Loto sonuçları.

30 OCAK SÜPER LOTO SONUÇLARI

30 Ocak Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından saat 21:15'te açıklandı. Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinden takip edilen canlı çekiliş sonrası haftanın ikramiye kazandıran numaraları kamuoyuna duyuruldu. İşte, Süper Loto'da bu hafta çıkan şanslı numaralar;

SÜPER LOTO SONUÇ VE İKRAMİYE SORGULAMA EKRANI

Süper Loto'da geçen hafta ne olmuştu?

Süper Loto oyununun 640. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 9 milyon 466 bin 703 liralık ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 68 kişi 8 bin 949'ar lira, 4 bilen 3 bin 915 kişi 168'er lira, 3 bilen 77 bin 962 kişi 14 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Süper Loto oyunu nasıl oynanır?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Süper Loto oyunu çekilişleri Perşembe günleri yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.