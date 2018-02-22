Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı... 22 Şubat Süper Loto sonuçları MPİ sorgulama sayfası

Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişi gerçekleşen Süper Loto'nun bu haftaki sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz hafta 3. kez devreden Süper Loto'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan çıkacak mı merak ediliyor. İşte, 22 Şubat Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası.

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 540'ıncı hafta çekilişinde kazandıran numaralar 4, 17, 22, 27, 43 ve 47 olarak belirlendi.

Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 8 milyon 579 bin 664 lira 13 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 128 kişi 5 bin 941 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 5 bin 757 kişi 141 lira 65'er kuruş, 3 bilen 109 bin 369 kişi 12 lira 90 'ar kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Dördüncü kez devreden çekilişte, 2 milyon 986 bin 902 lira 35 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 2 milyon 157 bin 198 lira 41 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 206 bin 830 lira 36 kuruş kamuya aktarılacak.

4, 17, 22, 27, 43, 47





GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Süper Loto çekilişinde geçen hafta büyük ikramiyeyi alan olmadı. Büyük ikramiye dışında; 5 bilen 44 talihli 15 bin 633 lira 40 kuruş, 4 bilen 3 bin 387 talihli 218 lira 15 kuruş ve 3 bilen 75 bin 910 talihli de 16 lira 80 kuruş ikramiye almaya hak kazandı. Çekilişte talihlilere toplam 2 milyon 702 bin 31 lira 65 kuruş ikramiye dağıtıldı.

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SÜPER LOTO ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.