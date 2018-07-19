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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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19.07.2018 - 21:18, Son Güncelleme:

Süper Loto sonuçları açıklandı... Büyük ikramiye 27 milyonu aştı!

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Süper Loto sonuçları açıklandı... Büyük ikramiye 27 milyonu aştı!

Süper Loto çekiliş sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve bu haftanın kazanan şanslı numaraları açıklandı. 9 haftadır devreden Süper Loto'da büyük ikramiye 27 milyon TL'ye ulaşmıştı. Gerçekleşen çekilişle birlikte 27 milyonluk ikramiyeyi kazanan talihli belli oldu. Büyük ikramiyeyi kazanan kişi Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden çıktı. İşte, 19 Temmuz Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası.

Milli Piyango İdaresi'nin Ankara gerçekleştirdiği çekilişle birlikte Süper Loto'nun bu haftaki şanslı numaraları açıklandı. Geçtiğimiz hafta tam 9. kez devreden Süper Loto'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan talihli bulundu.  Büyük ikramiyeyi kazanan kişi Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden çıktı ve 27 milyonluk ikramiyenin sahibi oldu.

Süper Loto sonuçları açıklandı... Büyük ikramiye 27 milyonu aştı

Süper Loto'nun 561'inci hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 27 milyon 95 bin 109 lira 90 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 104 kişi 14 bin 4 lira 70'er kuruş, 4 bilen 7 bin 806 kişi 200 lira 15'er kuruş, 3 bilen 171 bin 48 kişi 15 lira 80'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden yatırdığı bildirildi.

Çekilişte, 32 milyon 816 bin 528 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 4 milyon 126 bin 456 lira 98 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 2 milyon 311 bin 685 lira 90 kuruş kamuya aktarıldı.

19, 20, 27, 31, 37, 53

Süper Loto sonuçları açıklandı... Büyük ikramiye 27 milyonu aştı

GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Süper Loto'nun geçen haftaki çekilişinde 9. kez 6 bilen çıkmayınca, 22 milyon 413 bin 941 lira 48 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 129 kişi 9 bin 285 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 7 bin 650 kişi 168 lira 70'er kuruş, 3 bilen 152 bin 893 kişi 14 lira 50'şer kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte toplam 4 milyon 705 bin 384 lira 60 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 3 milyon 393 bin 497 lira 59 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 901 bin 166 lira 44 kuruş kamuya aktarıldı.

SÜPER.LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

 

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