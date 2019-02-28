SÃ¼per Loto sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±... BÃ¼yÃ¼k ikramiye 26 milyonu aÅŸtÄ±

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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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28.02.2019 - 21:18, Son GÃ¼ncelleme:

Süper Loto sonuçlarÄ± açÄ±klandÄ±... Büyük ikramiye 26 milyonu aÅŸtÄ±!

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Süper Loto sonuçlarÄ± açÄ±klandÄ±... Büyük ikramiye 26 milyonu aÅŸtÄ±!

SÃ¼per Loto Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ±nda bÃ¼yÃ¼k heyecan sona erdi ve bu haftanÄ±n kazanan ÅŸanslÄ± numaralarÄ± belli oldu. GeÃ§tiÄŸimiz hafta gerÃ§ekleÅŸen Ã§ekiliÅŸle birlikte 11. kez devreden SÃ¼per Loto'nun 593'Ã¼ncÃ¼ hafta Ã§ekiliÅŸinde 6 bilen 1 kiÅŸi 26 milyon 181 bin 291 lira ikramiyenin sahibi oldu. Ä°ÅŸte, 28 Åžubat SÃ¼per Loto sonuÃ§larÄ± sorgulama ekranÄ±...

Milli Piyango Ä°daresi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 6 bilen 1 kiÅŸi 26 milyon 181 bin 291 lira, 5 bilen 95 kiÅŸi 11 bin 59 lira, 4 bilen 5 bin 742 kiÅŸi 196 lira, 3 bilen 126 bin 442 kiÅŸi 15 lira 40'ar kuruÅŸ ikramiye almaya hak kazandÄ±.

SÃ¼per Loto sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±... BÃ¼yÃ¼k ikramiye 26 milyonu aÅŸtÄ±

Ã‡ekiliÅŸte 6 bilen talihlinin kuponunu MuÄŸla'nÄ±n Bodrum ilÃ§esinden yatÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Ä°ÅžTE KAZANDIRAN NUMARALAR

10, 11, 22, 24, 42, 43

SÃ¼per Loto sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±... BÃ¼yÃ¼k ikramiye 26 milyonu aÅŸtÄ±

GEÃ‡EN HAFTA SONUÃ‡LARI

SÃ¼per Loto'nun 592. hafta Ã§ekiliÅŸinde 6 bilen Ã§Ä±kmayÄ±nca, 22 milyon 804 bin 853 lira devretti. Milli Piyango Ä°daresi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 5 bilen 99 kiÅŸi 9 bin 878 lira, 4 bilen 5 bin 577 kiÅŸi 188 lira 75'er kuruÅŸ, 3 bilen 116 bin 838 kiÅŸi 15 lira 50'ÅŸer kuruÅŸ ikramiye kazandÄ±. Ã‡ekiliÅŸte toplam 3 milyon 841 bin 639 lira ikramiye daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.

SÃœPER.LOTO SONUÃ‡LARI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZ

SÃœPER LOTO HAKKINDA

Ä°dare tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen, katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n 1-54 sayÄ± kÃ¼mesi iÃ§inden Ã§ekiliÅŸle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayÄ±nÄ±n doÄŸru tahmin edilmesine dayanan ve kÄ±saca " oyun " olarak da ifade edilen ÅŸans oyunudur.

Ã‡ekiliÅŸ Ã¶zel Ã§ekiliÅŸ kÃ¼resi kullanÄ±lmak suretiyle oyun planÄ±na gÃ¶re daÄŸÄ±tÄ±lacak ikramiyeleri kazanacak numaralarÄ±n belirlenmesidir. Ã‡ekiliÅŸler Ä°darece belirlenecek gÃ¼n ve saatte gerÃ§ekleÅŸtirilir.

Ä°kramiyelerin Ã¶denmesinde yetkileri dahilinde olmasÄ± koÅŸuluyla bayiler ve Ä°darece belirlenen Åžubeler yÃ¼kÃ¼mlÃ¼dÃ¼r.

Ä°kramiyelerin, bayiler ve Åžubelerce Ã¶denme sÃ¼releri idarece belirlenir. Ä°kramiyeler, Ã§ekiliÅŸ tarihinden itibaren 1 yÄ±l geÃ§tikten sonra zaman aÅŸÄ±mÄ±na uÄŸrar.

Sistem tarafÄ±ndan kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiÅŸ, yÄ±rtÄ±lmÄ±ÅŸ, zaman aÅŸÄ±mÄ±na uÄŸramÄ±ÅŸ, iptal edilmiÅŸ biletlere ikramiye Ã¶denmez. Bir bilete ikramiye Ã¶denebilmesi iÃ§in en az Ã§ekilen sayÄ±lar, barkot, bilet gÃ¼venlik numarasÄ± ve arka yÃ¼zÃ¼ndeki bilet seri numarasÄ±nÄ±n aÃ§Ä±k ÅŸekilde okunmasÄ± gerekir.

SÃ¼per Loto oyununda bÃ¼yÃ¼k ikramiye bilen olmadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rece diÄŸer haftalara devredecektir.

SÃ¼per Loto oyunu Ã§ekiliÅŸlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPÄ° Åžubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼k ile Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerince (Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleri 500.000 TL.'ye kadar) Ã¶denmektedir.

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