SÃ¼per Loto sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±... BÃ¼yÃ¼k ikramiye 26 milyonu aÅŸtÄ±

Süper Loto sonuçlarÄ± açÄ±klandÄ±... Büyük ikramiye 26 milyonu aÅŸtÄ±!
SÃ¼per Loto Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ±nda bÃ¼yÃ¼k heyecan sona erdi ve bu haftanÄ±n kazanan ÅŸanslÄ± numaralarÄ± belli oldu. GeÃ§tiÄŸimiz hafta gerÃ§ekleÅŸen Ã§ekiliÅŸle birlikte 11. kez devreden SÃ¼per Loto'nun 593'Ã¼ncÃ¼ hafta Ã§ekiliÅŸinde 6 bilen 1 kiÅŸi 26 milyon 181 bin 291 lira ikramiyenin sahibi oldu. Ä°ÅŸte, 28 Åžubat SÃ¼per Loto sonuÃ§larÄ± sorgulama ekranÄ±...
Milli Piyango Ä°daresi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 6 bilen 1 kiÅŸi 26 milyon 181 bin 291 lira, 5 bilen 95 kiÅŸi 11 bin 59 lira, 4 bilen 5 bin 742 kiÅŸi 196 lira, 3 bilen 126 bin 442 kiÅŸi 15 lira 40'ar kuruÅŸ ikramiye almaya hak kazandÄ±.
Ã‡ekiliÅŸte 6 bilen talihlinin kuponunu MuÄŸla'nÄ±n Bodrum ilÃ§esinden yatÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°ÅžTE KAZANDIRAN NUMARALAR
10, 11, 22, 24, 42, 43
GEÃ‡EN HAFTA SONUÃ‡LARI
SÃ¼per Loto'nun 592. hafta Ã§ekiliÅŸinde 6 bilen Ã§Ä±kmayÄ±nca, 22 milyon 804 bin 853 lira devretti. Milli Piyango Ä°daresi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 5 bilen 99 kiÅŸi 9 bin 878 lira, 4 bilen 5 bin 577 kiÅŸi 188 lira 75'er kuruÅŸ, 3 bilen 116 bin 838 kiÅŸi 15 lira 50'ÅŸer kuruÅŸ ikramiye kazandÄ±. Ã‡ekiliÅŸte toplam 3 milyon 841 bin 639 lira ikramiye daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.
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SÃœPER LOTO HAKKINDA
Ä°dare tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen, katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n 1-54 sayÄ± kÃ¼mesi iÃ§inden Ã§ekiliÅŸle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayÄ±nÄ±n doÄŸru tahmin edilmesine dayanan ve kÄ±saca " oyun " olarak da ifade edilen ÅŸans oyunudur.
Ã‡ekiliÅŸ Ã¶zel Ã§ekiliÅŸ kÃ¼resi kullanÄ±lmak suretiyle oyun planÄ±na gÃ¶re daÄŸÄ±tÄ±lacak ikramiyeleri kazanacak numaralarÄ±n belirlenmesidir. Ã‡ekiliÅŸler Ä°darece belirlenecek gÃ¼n ve saatte gerÃ§ekleÅŸtirilir.
Ä°kramiyelerin Ã¶denmesinde yetkileri dahilinde olmasÄ± koÅŸuluyla bayiler ve Ä°darece belirlenen Åžubeler yÃ¼kÃ¼mlÃ¼dÃ¼r.
Ä°kramiyelerin, bayiler ve Åžubelerce Ã¶denme sÃ¼releri idarece belirlenir. Ä°kramiyeler, Ã§ekiliÅŸ tarihinden itibaren 1 yÄ±l geÃ§tikten sonra zaman aÅŸÄ±mÄ±na uÄŸrar.
Sistem tarafÄ±ndan kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiÅŸ, yÄ±rtÄ±lmÄ±ÅŸ, zaman aÅŸÄ±mÄ±na uÄŸramÄ±ÅŸ, iptal edilmiÅŸ biletlere ikramiye Ã¶denmez. Bir bilete ikramiye Ã¶denebilmesi iÃ§in en az Ã§ekilen sayÄ±lar, barkot, bilet gÃ¼venlik numarasÄ± ve arka yÃ¼zÃ¼ndeki bilet seri numarasÄ±nÄ±n aÃ§Ä±k ÅŸekilde okunmasÄ± gerekir.
SÃ¼per Loto oyununda bÃ¼yÃ¼k ikramiye bilen olmadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rece diÄŸer haftalara devredecektir.
SÃ¼per Loto oyunu Ã§ekiliÅŸlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPÄ° Åžubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼k ile Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerince (Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleri 500.000 TL.'ye kadar) Ã¶denmektedir.
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