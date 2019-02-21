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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.02.2019 - 22:34, Son Güncelleme:

Süper Loto sonuçları açıklandı... Büyük ikramiye 22 milyonu aştı!

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Süper Loto sonuçları açıklandı... Büyük ikramiye 22 milyonu aştı!

Süper Loto çekiliş sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve bu haftanın kazandıran şanslı numaraları belli oldu. Her hafta perşembe akşamı büyük umutlar yaratmaya devam eden Süper Loto'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan talihli yine bulunamadı ve büyük ikramiye 11. kez devretti. İşte, 21 Şubat Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı.

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 592. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 2, 6, 15, 19, 22 ve 50 olarak belirlendi.

Süper Loto'nun 592. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 22 milyon 804 bin 853 lira devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 99 kişi 9 bin 878 lira, 4 bilen 5 bin 577 kişi 188 lira 75'er kuruş, 3 bilen 116 bin 838 kişi 15 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 3 milyon 841 bin 639 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 2 milyon 767 bin 654 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 552 bin 178 lira kamuya aktarıldı.

2, 6, 15, 19, 22, 50

Süper Loto sonuçları açıklandı... Büyük ikramiye 22 milyonu aştı

GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Süper Loto'nun 591'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 19 milyon 661 bin 688 lira 40 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 72 kişi 11 bin 975 lira 70'er kuruş, 4 bilen 5 bin 414 kişi 170 lira 65'er kuruş, 3 bilen 104 bin 654 kişi 15 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 3 milyon 387 bin 355 lira 70 kuruş ikramiye dağıtıldı.

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