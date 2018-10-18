Süper Loto sonuçları açıklandı... Büyük ikramiye 20 milyonu aştı!
Süper Loto çekiliş sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve bu haftanın kazanan şanslı numaraları açıklandı. Her hafta perşembe akşamı milyonlarca vatandaşa umut kapısı açmaya devam eden Süper Loto'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan talihli bulunacak mı merak ediliyor. Süper Loto geçtiğimiz hafta 8. kez devretmişti ve bu haftanın büyük ikramiye tutarı 20 milyona ulaşmıştı. İşte, Süper Loto'da bu haftanın çekiliş sonuçları.
Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara'da gerçekleştirilen çekilişle birlikte Süper Loto sonuçlarında bu haftanın kazanan numaraları belirlendi. Devretme rekoruyla ünlenen Süper Loto'da geçtiğimiz hafta 8. kez devir gerçekleşmiş ve büyük ikramiye 20 milyon liraya ulaşmıştı. Süper Loto'da bu hafta şanslı talihli bulunacak mı merak konusu oldu. İşte, 18 Ekim Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası.
Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye 20.341.399,22 TL'ye ulaştı. 5 bilen 163 kişi 6.591,00 TL, 4 bilen 7.893 kişi 146,05 TL, 3 bilen 146.005 kişi 13,65 TL'lik ikramiyelerin sahibi oldu.
Süper Loto'nun haftaya yapılacak olan çekilişinde büyük ikramiye tutarının 24 milyon TL'ye ulaşması bekleniyor.
4, 16, 25, 28, 36, 39
SÜPER LOTO ÖZELLİKLERİ
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.
İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.
Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.
Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..
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