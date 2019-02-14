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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.02.2019 - 21:19, Son Güncelleme:

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı... Büyük ikramiye 19 milyonu aştı!

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Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı... Büyük ikramiye 19 milyonu aştı!

Süper Loto çekiliş sonuçlarında heyecan sona erdi ve bu haftanın kazandıran şanslı numaraları belli oldu. Bu hafta gerçekleşen çekilişle birlikte Süper Loto tam 10. kez devretti ve büyük ikramiye tutarı 19 milyona ulaştı. İşte, 14 Şubat Süper Loto sonuçları ve kazandıran şanslı numaralar.

Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da gerçekleştirdiği çekilişle birlikte Süper Loto sonuçlarında bu haftanın şanslı numaraları belirlendi. Her hafta perşembe akşamı milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan Süper Loto'da bu hafta şanslı talihli yine bulunamadı ve 10. kez devir gerçekleşti. Gerçekleşen devrin ardından büyük ikramiye tutarı 19.661.688,40 TL'ye ulaştı.

Süper Loto'nun 591. hafta çekilişi gerçekleşti ve büyük ikramiye numaraları açıklandı. Süper Loto'da bu hafta 6 bilen çıkmayınca 10. kez devir yaşandı. 5 bilen 72 kişi 11.975,70 TL, 4 bilen 5.414 kişi 170,65 TL, 3 bilen 104.654 kişiyse 15,30 TL'lik ikramiyelerin sahibi oldu. 

10, 26, 28, 32, 34, 40

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı... Büyük ikramiye 19 milyonu aştı

SÜPER.LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Süper Loto'nun 590'ıncı hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 16 milyon 890 bin 212 lira 93 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 75 kişi 10 bin 605 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 4 bin 627 kişi 185 lira 20'şer kuruş, 3 bilen 100 bin 818 kişi 14 lira 60'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 3 milyon 124 bin 275 lira 70 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 2 milyon 255 bin 531 lira 80 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 262 bin 334 lira 2 kuruş kamuya aktarıldı.

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı... Büyük ikramiye 19 milyonu aştı

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