Süper Loto sonuçları açıklandı... 8 Kasım Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası
Süper Loto çekiliş sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve bu haftanın kazanan şanslı numaraları belli oldu. Her hafta perşembe akşamı milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan Süper Loto'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 8 Kasım Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası.
Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da gerçekleştirdiği çekilişle birlikte Süper Loto sonuçlarında bu haftanın kazanan numaraları belirlendi. Süper Loto'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan şanslı talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 8 Kasım Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası.
Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 471 bin 507 lira 64 kuruş devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki açıklamaya göre, 5 bilen 86 kişi 6 bin 659 lira 45'er kuruş, 4 bilen 4 bin 297 kişi 142'şer lira 90'ar kuruş, 3 bilen 81 bin 722 kişi 13 lira ikramiye kazandı.
5, 6, 10, 16, 17, 27
SÜPER LOTO HAKKINDA
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.
İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.
Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.
Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.
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