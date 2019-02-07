Süper Loto sonuçları açıklandı... 7 Şubat Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası
Süper Loto çekiliş sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve bu haftanın kazanan şanslı numaraları belli oldu. Her hafta milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan Süper Loto'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 7 Şubat Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası.
Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da gerçekleştirdiği çekilişle birlikte Süper Loto sonuçlarında bu haftanın kazandıran numaraları belli oldu. Her hafta perşembe akşamı büyük heyecan yaratmaya devam eden Süper Loto'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan talihli bulunacak mı merak konusu oldu. İşte, 7 Şubat Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası.
Süper Loto'nun 590'ıncı hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 16 milyon 890 bin 212 lira 93 kuruş devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 75 kişi 10 bin 605 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 4 bin 627 kişi 185 lira 20'şer kuruş, 3 bilen 100 bin 818 kişi 14 lira 60'ar kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte toplam 3 milyon 124 bin 275 lira 70 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 2 milyon 255 bin 531 lira 80 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 262 bin 334 lira 2 kuruş kamuya aktarıldı.
14, 16, 31, 36, 37, 45
GEÇEN HAFTA SONUÇLARI
Süper Loto'nun 589'uncu hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 14 milyon 333 bin 985 lira 54 kuruş devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 81 kişi 8 bin 858 lira 85'er kuruş, 4 bilen 4 bin 416 kişi 174 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 87 bin 134 kişi 15 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte toplam 2 milyon 818 bin 718 lira 75 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 2 milyon 35 bin 49 lira 49 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 138 bin 876 lira 45 kuruş kamuya aktarıldı.
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