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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.02.2019 - 21:19, Son Güncelleme:

Süper Loto sonuçları açıklandı... 7 Şubat Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası

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Süper Loto sonuçları açıklandı... 7 Şubat Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası

Süper Loto çekiliş sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve bu haftanın kazanan şanslı numaraları belli oldu. Her hafta milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan Süper Loto'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 7 Şubat Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası.

Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da gerçekleştirdiği çekilişle birlikte Süper Loto sonuçlarında bu haftanın kazandıran numaraları belli oldu. Her hafta perşembe akşamı büyük heyecan yaratmaya devam eden Süper Loto'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan talihli bulunacak mı merak konusu oldu. İşte, 7 Şubat Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası.

Süper Loto'nun 590'ıncı hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 16 milyon 890 bin 212 lira 93 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 75 kişi 10 bin 605 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 4 bin 627 kişi 185 lira 20'şer kuruş, 3 bilen 100 bin 818 kişi 14 lira 60'ar kuruş ikramiye kazandı. 

Çekilişte toplam 3 milyon 124 bin 275 lira 70 kuruş ikramiye dağıtıldı. 

Hasılattan KDV olarak 2 milyon 255 bin 531 lira 80 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 262 bin 334 lira 2 kuruş kamuya aktarıldı. 

14, 16, 31, 36, 37, 45

Süper Loto sonuçları açıklandı... 7 Şubat Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası

GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Süper Loto'nun 589'uncu hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 14 milyon 333 bin 985 lira 54 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 81 kişi 8 bin 858 lira 85'er kuruş, 4 bilen 4 bin 416 kişi 174 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 87 bin 134 kişi 15 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 2 milyon 818 bin 718 lira 75 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 2 milyon 35 bin 49 lira 49 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 138 bin 876 lira 45 kuruş kamuya aktarıldı.

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