7 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı... Süper Loto'da büyük ikramiye 7 milyonu aştı!

Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da gerçekleştirdiği çekilişle birlikte Süper Loto'nun 555. hafta çekilişi yapıldı. Süper Loto sonuçları her hafta milyonlarca vatandaşa umut kapısı açmaya devam ediyor. Peki, bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan çıkacak mı? İşte, 7 Haziran Süper Loto sonuçları MPİ sorgulama sayfası.

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde dördüncü kez 6 bilen çıkmayınca 7 milyon 234 bin 913 lira 17 kuruş devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 148 kişi 4 bin 438 lira 75'er kuruş, 4 bilen 5 bin 788 kişi 122 lira 15'er kuruş, 3 bilen 100 bin 541 kişi 12 lira 10'ar kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte, 2 milyon 580 bin 485 lira 30 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 863 bin 836 lira 54 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 42 bin 621 lira 55 kuruş kamuya aktarıldı.

Süper Loto sonuçlarında 555. hafta çekilişi gerçekleşti ve 6 şanslı numara açıklandı. İşte kazanan numaralar;

3, 13, 23, 35, 37, 46





GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Süper Loto’nun geçen haftaki çekilişinde üçüncü kez 6 bilen çıkmayınca 5 milyon 123 bin 601 lira 51 kuruş devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 76 kişi 7 bin 786 lira 60’ar kuruş, 4 bilen 3 bin 711 kişi 171 lira 25’er kuruş, 3 bilen 77 bin 285 kişi 14 lira 20’şer kuruş ikramiye almaya hak kazandı. Çekilişte, 2 milyon 324 bin 737 lira 35 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 680 bin 223 lira 73 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 939 bin 289 lira 23 kuruş kamuya aktarıldı.

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SÜPER LOTO HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.