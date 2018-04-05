Süper Loto sonuçları açıklandı... 5 Nisan Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

Süper Loto sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve kazanan şanslı numaralar belli oldu. Şans oyunları arasında en çok devretmesiyle ünlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekiliş sonuçları açıklandı. Süper Loto çekiliş sonuçlarında bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan şanslı talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 5 Nisan Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı.

13, 14, 22, 39, 40, 49





GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Süper Loto'da geçen haftanın çekiliş sonuçlarına göre; 6 bilen kimse çıkmadı ve 1.741.248,80 TL değerindeki ikramiye gelecek haftaya devretti. 5 bilen 93 kişi 5.826,25 TL, 4 bilen 4.535 kişi 128,15 TL, 3 bilen 77.026 kişi 13,05 TL değerinde ikramiye kazandılar.

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SÜPER LOTO ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.