Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı... 31 Mayıs Süper Loto sonuçları MPİ sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişle birlikte Süper Loto'nun bu haftaki sonuçları açıklandı. Süper Loto çekiliş sonuçlarında geçtiğimiz hafta 6 bilen çıkmamıştı ve büyük ikramiye 2. devrini gerçekleştirmişti. Süper Loto'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan çıktı mı merak ediliyor. İşte, 31 Mayıs Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası.

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde üçüncü kez 6 bilen çıkmayınca 5 milyon 123 bin 601 lira 51 kuruş devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 76 kişi 7 bin 786 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 711 kişi 171 lira 25'er kuruş, 3 bilen 77 bin 285 kişi 14 lira 20'şer kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte, 2 milyon 324 bin 737 lira 35 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 680 bin 223 lira 73 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 939 bin 289 lira 23 kuruş kamuya aktarıldı.

7, 10, 19, 37, 42, 47





GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 553'nci hafta çekilişinde çıkan numaralar 06, 11, 34, 40, 49, 50 oldu.

Süper Loto çekilişinde altı bilen olmayınca 3 milyon 221 bin 537 lira 35 kuruş ikramiye haftaya devretti. Diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle oldu: 5 bilen 41 kişi 13 bin 117 lira ellişer kuruş, 4 bilen 2 bin 926 kişi 197 lira doksanar kuruş ile 3 bilen 61 bin 654 kişi 16 lira on beşer kuruş alacaklar.

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SÜPER LOTO KURALLARI

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.