Süper Loto sonuçları açıklandı... 22 Kasım Milli Piyango sonuç sorgulama sayfası
Süper Loto çekiliş sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve bu haftanın kazanan şanslı numaraları açıklandı. Her hafta perşembe akşamı milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan Süper Loto'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 22 Kasım Milli Piyango sonuç sorgulama sayfası.
Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekilişin ardından Süper Loto'da bu haftanın kazandıran numaraları belirlendi. Her hafta büyük heyecan yaratmaya devam eden Süper Loto'da geçtiğimiz hafta 1 kişi 6 bilerek büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. Bu hafta şanslı talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 22 Kasım Milli Piyango sonuç sorgulama sayfası.
1, 4, 24, 39, 47, 51
GEÇEN HAFTA SONUÇLARI
Süper Loto'nun 578'inci hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 5 milyon 381 bin 907 lira 55 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 57 kişi 10 bin 429 lira 15 kuruş, 4 bilen 2 bin 926 kişi 218 lira 20'şer kuruş, 3 bilen 63 bin 885 kişi 17 lira 25'şer kuruş ikramiye almaya hak kazandı.
Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu İstanbul'un Bağcılar ilçesinden yatırdığı bildirildi.
SÜPER LOTO HAKKINDA
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.
İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.
Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.
Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.
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