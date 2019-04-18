Süper Loto'da dev ikramiye | 18 Nisan Milli Piyango Süper Loto sonuçları
Süper Loto çekilişleri Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) Ankara'da bulunan ofisinde tamamlandı ve kazandıran talihli numaralar belli oldu. Süper Loton'un heyecanla beklenen 600.haftasında, 6 bilen 1 kişi, 15 milyon 356 bin 555 lira ikramiye kazandı ve dev ikramiye İzmir Karşıyaka'ya çıktı. Peki, Süper Loto'nun 600. hafta çekilişinde hangi şanslı numaralar kazandırdı. İşte, 18 Nisan Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları ve ikramiye kazandıran şanslı numaralar.
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her perşembe çekilişi tamamlanan, 18 Nisan Süper Loto sonuçları açıklandı. Süper Loto'nun 600. haftasında, 15 milyon liralık ikramiye için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve kazandıran talihli numaralar belli oldu. Süper Loto'da geçtiğimiz hafta 6 bilen çıkmayınca 12 milyon 184 bin 217 lira devretmişti. Peki, Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde hangi şanslı numaralar kazandırdı? İşte, 18 Nisan Milli Piyango Süper Loto sonuçları ve çekiliş sorgulama ekranı.
DEV İKRAMİYE İZMİR'E ÇIKTI
Süper Loto'nun 600'üncu hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 15 milyon 356 bin 555 lira ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 55 kişi 13 bin 60'ar lira, 4 bilen 3 bin 882 kişi 201'er lira, 3 bilen 86 bin 128 kişi 15 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu İzmir'in Karşıyaka ilçesinden yatırdığı bildirildi.
MPİ tarafından düzenlenen, 600. hafta heyecanının yaşandığı Süper Loto çekiliş sonuçları Ankara'da noter huzurunda tamamlandı. Şans oyunu tutkunlarının vazgeçilmezi olan Süper Loto, geçtiğimiz 5 hafta boyunca üst üste büyük ikramiyeyi devretmesi ile bu hafta yoğun ilgi gördü. Süper Loto'da bu hafta bazı vatandaşlar ikramiye kazanarak zengin olma hayaline kavuştu? Peki, Süper Loto'nun 600. haftasında hangi şanslı numaralar kazandırdı? İşte, 18 Nisan 2019 tarihli Süper Loto çekiliş sonuçları.
18 NİSAN SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21.15'te yapılan çekilişle Süper Loto'da ikramiye kazandıran şanslı numaralar açıklandı. Süper Loto'nun 18 Nisan tarihli çekilişinde şanslı numaralar şunlar oldu;
11,18,33,36,37,52
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
SÜPER LOTO'NUN GEÇTİĞİMİZ ÇEKİLİŞİNDE NE OLMUŞTU?
Süper Loto'nun geçtiğimiz hafta tamamlanan 599'uncu hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 12 milyon 184 bin 217 lira devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 54 kişi 11 bin 769'ar lira, 4 bilen 3 bin 461 kişi 199'ar lira, 3 bilen 78 bin 56 kişi 14 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte toplam 2 milyon 488 bin 870 lira ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 752 bin 132 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 980 bin 642 lira kamuya aktarıldı.
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