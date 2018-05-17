Süper Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango tarafından açıklandı... 17 Mayıs Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişle birlikte Süper Loto sonuçları açıklandı. Süper Loto sonuçlarında geçtiğimiz hafta 1 kişi büyük ikramiyeyi kazanarak 7.572.439,35 TL'lik ödülün sahibi olmuştu. Bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan çıkacak mı merak ediliyor. İşte, 17 Mayıs Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası.

7, 12, 27, 30, 49, 53





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GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Büyük ikramiye, İstanbul'da, Fatih ilçesinde oynayan vatandaşa çıktı. Bir kişi, 7 milyon 572 bin 439 lira 35 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. 5 bilen 60 kişi, 11 bin 19 lira 70 kuruş, 4 bilen 3 bin 611 kişi, 196 llira 20 kuruş, 3 bilen 77 bin 926 kişi, 15 lira 75 kuruş kazandı.

SÜPER LOTO HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.