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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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16.08.2018 - 22:42, Son Güncelleme:

Süper Loto sonuçları açıklandı... 16 Ağustos Süper Loto MPİ sorgulama

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Süper Loto sonuçları açıklandı... 16 Ağustos Süper Loto MPİ sorgulama

Süper Loto sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve bu haftanın kazanan şanslı numaraları belli oldu. Her hafta perşembe akşamı milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan Süper Loto'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan 1 kişi 7.186.948,80 TL'lik ikramiyenin sahibi oldu. İşte, 16 Ağustos Süper Loto MPİ sorgulama sayfası.

Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara'da gerçekleşen çekilişle birlikte Süper Loto sonuçlarında bu haftanın şanslı numaraları açıklandı. Süper Loto sonuçlarına göre bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan 1 kişinin Bursa'dan çıktığı öğrenildi. İşte, 16 Ağustos Süper Loto MPİ sorgulama sayfası.

SÜPER LOTO'DA BU HAFTA

Süper Loto'nun 565'inci hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 7 milyon 186 bin 948 lira 80 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 66 kişi 9 bin 772 lira 65'er kuruş, 4 bilen 3 bin 696 kişi 187 lira 95'er kuruş, 3 bilen 78 bin 31 kişi 15 lira 30'ar kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte, 9 milyon 720 bin 481 lira 20 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 830 bin 576 lira 20 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 23 bin 650 lira 38 kuruş kamuya aktarıldı.

Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu Bursa'nın Osmangazi ilçesinden yatırdığı bildirildi.

9, 11, 12, 35, 49, 52

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

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