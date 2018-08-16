Süper Loto sonuçları açıklandı... 16 Ağustos Süper Loto MPİ sorgulama
Süper Loto sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve bu haftanın kazanan şanslı numaraları belli oldu. Her hafta perşembe akşamı milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan Süper Loto'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan 1 kişi 7.186.948,80 TL'lik ikramiyenin sahibi oldu. İşte, 16 Ağustos Süper Loto MPİ sorgulama sayfası.
Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara'da gerçekleşen çekilişle birlikte Süper Loto sonuçlarında bu haftanın şanslı numaraları açıklandı. Süper Loto sonuçlarına göre bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan 1 kişinin Bursa'dan çıktığı öğrenildi. İşte, 16 Ağustos Süper Loto MPİ sorgulama sayfası.
SÜPER LOTO'DA BU HAFTA
Süper Loto'nun 565'inci hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 7 milyon 186 bin 948 lira 80 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 66 kişi 9 bin 772 lira 65'er kuruş, 4 bilen 3 bin 696 kişi 187 lira 95'er kuruş, 3 bilen 78 bin 31 kişi 15 lira 30'ar kuruş ikramiye almaya hak kazandı.
Çekilişte, 9 milyon 720 bin 481 lira 20 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 830 bin 576 lira 20 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 23 bin 650 lira 38 kuruş kamuya aktarıldı.
Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu Bursa'nın Osmangazi ilçesinden yatırdığı bildirildi.
9, 11, 12, 35, 49, 52
SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Yorumları Göster
Yorumları Gizle