Süper Loto sonuçları açıklandı... 15 Mart Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

Süper Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da gerçekleştirdiği çekilişle birlikte açıklandı. Her hafta perşembe akşamı şans oyunu severlere büyük heyecan yaşatan Süper Loto'da geçtiğimiz hafta Antalya'dan 1 kişi büyük ikramiyeyi kazanmıştı. Peki, Süper Loto'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan şanslı talihli çıktı mı? İşte, 15 Mart Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı.

5, 20, 22, 31, 40, 47





GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Süper Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan 8 Mart 2018 tarihli 542. hafta çekilişinde 6 bilen 1 talihli, 14 milyon 29 bin 814 lira ikramiye kazanmıştı. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu Antalya'nın Muratpaşa ilçesinden yatırdığı tespit edilmişti.

Öte yandan çekilişte 5 bilen 118 kişi 7 bin 490 lira 75'er kuruş, 4 bilen 5 bin 515 kişi 171 lira 70'er kuruş ve 3 bilen 112 bin 792 kişi de 14 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı

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SÜPER LOTO HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.