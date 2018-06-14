Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı... Büyük ikramiye 9 milyonu aştı!

Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara'da çekilişi gerçekleşen Süper Loto'nun bu haftaki kazanan numaraları açıklandı. Süper Loto'da geçen hafta büyük ikramiyeyi kazanan çıkmamış ve büyük ikramiye dördüncü kez devretmişti. Süper Loto'da bu hafta kazanan çıkacak mı merak ediliyor. İşte, 14 Haziran Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı.

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde beşinci kez 6 bilen çıkmayınca 9 milyon 698 bin 160 lira 20 kuruş devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 72 kişi 10 bin 644 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 4 bin 904 kişi 167 lira 95'er kuruş, 3 bilen 100 bin 752 kişi 14 lira 10'ar kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte, 3 milyon 10 bin 634 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 2 milyon 174 bin 245 lira 93 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 216 bin 418 lira 1 kuruş kamuya aktarıldı.

8, 9, 11, 22, 26, 43





GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Geçen haftanın Süper Loto sonuçlarına göre 6 bilen kimse çıkmadı ve 7.234.913,17 TL değerindeki ikramiye gelecek haftaya devretti. 5 bilen 148 kişi 4.438,75 TL, 4 bilen 5.788 kişi 122,15 TL ve 3 bilen 100.541 kişi 12,10 TL ikramiye kazandılar.

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SÜPER LOTO HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur. Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür. İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Güdürlüğü tarafından ödenecektir.