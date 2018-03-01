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    Süper Loto sonuçları açıklandı... 1 Mart Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası

    Hürriyet Haber
    01.03.2018 - 21:38 | Son Güncelleme:

    Süper Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin gerçekleştirdiği çekilişle birlikte açıklandı. Her hafta milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan Süper Loto'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan şanslı talihli bulundu mu merak ediliyor. Milli Piyango'nun en çok devreden oyunu Süper Loto'da bu hafta devir gerçekleşti mi? İşte, 1 Mart Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası.

    Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da gerçekleştirdiği Süper Loto çekilişinin ardından büyük ikramiyeyi kazanan çıktı mı merak ediliyor. İşte, 1 Mart Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası.

    1, 8, 12, 42, 49, 53

    Süper Loto sonuçları açıklandı... 1 Mart Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası

    SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

    Süper Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan 22 Şubat 2018 tarihli 540. hafta çekilişinde 6 bilen olmayınca büyük ikramiye olan 8 milyon 579 bin 664 lira 13 kuruş ikramiye devretti. Böylece Süper Loto'da büyük ikramiye dördüncü kez devretmiş oldu.

    Aynı zamanda çekilişte 5 bilen 128 kişi 5 bin 941 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 5 bin 757 kişi 141 lira 65'er kuruş ve 3 bilen 109 bin 369 kişi de 12 lira 90'ar kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

    SÜPER LOTO HAKKINDA

    İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

    Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

    İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

    İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

    Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

    Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

    Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

    (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
    (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
    (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

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