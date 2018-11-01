Süper Loto sonuçları açıklandı... 1 Kasım Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı
Süper Loto çekiliş sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve bu haftanın kazanan numaraları belli oldu. Her hafta perşembe akşamı milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan Süper Loto'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 1 Kasım Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı.
Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da gerçekleştirdiği çekilişle birlikte Süper Loto sonuçlarında bu haftanın kazanan şanslı numaraları belli oldu. Geçtiğimiz hafta 24.541.046,65 TL'lik büyük ikramiye Balıkesir'den bir kişiye çıkmıştı. Bu hafta Süper Loto'da devredecek mi yoksa büyük ikramiye sahibini mi bulacak merak ediliyor. İşte, 1 Kasım Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı.
1, 3, 13, 20, 23, 42
GEÇEN HAFTA SONUÇLARI
Süper Loto'nun geçen haftaki çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 24 milyon 541 bin 46 lira 65 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 139 kişi 9 bin 401 lira 80 kuruş, 4 bilen 8 bin 466 kişi 165 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 169 bin 516 kişi 14 lira 30'ar kuruş ikramiye almaya hak kazandı.
Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu Balıkesir'in Burhaniye ilçesinden yatırdığı bildirildi.
SÜPER.LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
SÜPER LOTO HAKKINDA
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.
İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.
Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.
Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle