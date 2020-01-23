Süper Loto sonuç sorgulama ekranını MPİ erişime açtı - İşte 640. hafta Süper Loto çekiliş sonuçları (23 Ocak 2020)

640'ıncı hafta Süper Loto sonuçları, perşembe akşamı noter huzurunda saat 21:15'te yapılan çekilişin ardından ilan edildi. Geçtiğimiz hafta Süper Loto'da 6 milyon TL'nin devretmesiyle, bu hafta vatandaşlar MPİ tarafından açıklanan 23 Ocak Süper Loto sonuçlarına yönelik araştırmalarına hız verdi. Türkiye'nin dört bir yanından Süper Loto kuponu hazırlayan vatandaşlar, heyecanla haftanın şanslı numaralarını sorguluyor. Peki, Süper Loto'da büyük ikramiye hangi numaralara çıktı? İşte, 640 Süper Loto sonuçlarına göre bu hafta ikramiye kazandıran numaralar.

23 OCAK SÜPER LOTO SONUÇLARI

23 Ocak Süper Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından saat 21:15'te açıklandı. Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinden takip edilen canlı çekiliş sonrası haftanın ikramiye kazandıran numaraları kamuoyuna duyuruldu. İşte, Süper Loto'da bu hafta çıkan şanslı numaralar;

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Süper Loto geçen hafta 6 milyon TL devretti

Süper Loto oyununun 639. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 779 bin 390 liralık ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 43 kişi 13 bin 116'şar lira, 4 bilen 3 bin 81 kişi 198'er lira, 3 bilen 66 bin 855 kişi 15 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.

Süper Loto ikramiyeleri nereden alınır?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Süper Loto oyunu çekilişleri Perşembe günleri yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.