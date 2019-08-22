Süper Loto saat kaçta çekiliyor? Büyük ikramiye katlandı!
Süper Loto, bu akşam 6 haftadır devreden büyük ikramiyesinin sahibini arayacak. Geçtiğimiz hafta 100 kişinin 5 bildiği Süper Loto'da ikramiye tutarı kişi başı 11 bin lira olmuştu. Peki, Süper Loto bu hafta saat kaçta çekiliyor? İşte, büyük ikramiye hakkında merakla araştırılan bazı detaylar
Süper Loto çekilişi, bugün Milli Piyango İdaresi'nin Galatasaray Şubesinde gerçekleşecek. Bu hafta 35 milyon civarında büyük ikramiyeye sahip olacak olan Süper Loto çekilişi, canlı olarak izlenebilecek. Peki, Süper Loto saat kaçta çekiliyor? İşte, o çekiliş hakkında bazı bilgiler
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞECEK?
Süper Loto çekilişi, bu akşam saat 21.15'te Milli Piyango İdaresinin resmi internet sitesi üzerinden izlenebilecek. Çekiliş sonucunda kazanan iller, yaklaşık yarım saat sonra yine Milli Piyango İdaresi tarafından yayımlanacak.
GEÇEN HAFTA NELER OLMUŞTU?
Süper Loto oyununun 617. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 30 milyon 268 bin 877 lira devretti. Geçtiğimiz haftanın kazandıran rakamları şu şekilde olmuştu; 1 - 8 - 9 - 11 - 24 - 30
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 100 kişi 11 bin 37 lira 80'er kuruş, 4 bilen 7 bin 282 kişi 164 lira 25'er kuruş, 3 bilen 140 bin 932 kişi 14 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte toplam 4 milyon 322 bin 222 lira 70 kuruş ikramiye dağıtıldı.Hasılattan KDV olarak 3 milyon 43 bin 559 lira 59 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 703 bin 3 lira 84 kuruş kamuya aktarıldı.
EN ÇOK ÇIKAN ŞANSLI NUMARALAR
Süper Loto'da en çok çıkan şanslı numaralar, kazanma şansını arttırmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte, Süper Loto'da son haftaların en çok çıkan numaraları;
04-23-27-36-51-54
03-15-20-30-40-52
07-20-33-39-40-48
04-07-27-35-36-40
05-10-19-20-38-39
01-06-09-11-45-49
01-23-33-36-47-54
04-10-13-20-33-39
12-14-24-30-31-45
07-13-29-34-38-52
04-15-26-34-35-36
08-13-16-27-31-46
03-12-17-28-47-48
06-13-28-33-44-48
11-18-29-40-46-52
02-03-05-22-24-25
06-08-09-17-25-38
12-15-20-25-30-53
01-35-37-40-44-52
04-09-26-30-37-50
12-17-18-37-45-46
20-23-38-42-48-50
04-10-38-41-43-49
10-13-24-29-43-50
02-03-07-08-19-27
02-03-27-51-53-54
24-27-28-36-39-40
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