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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.08.2019 - 15:39, Son Güncelleme:

Süper Loto saat kaçta çekiliyor? Büyük ikramiye katlandı!

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Süper Loto saat kaçta çekiliyor? Büyük ikramiye katlandı!

Süper Loto, bu akşam 6 haftadır devreden büyük ikramiyesinin sahibini arayacak. Geçtiğimiz hafta 100 kişinin 5 bildiği Süper Loto'da ikramiye tutarı kişi başı 11 bin lira olmuştu. Peki, Süper Loto bu hafta saat kaçta çekiliyor? İşte, büyük ikramiye hakkında merakla araştırılan bazı detaylar

Süper Loto çekilişi, bugün Milli Piyango İdaresi'nin Galatasaray Şubesinde gerçekleşecek. Bu hafta 35 milyon civarında büyük ikramiyeye sahip olacak olan Süper Loto çekilişi, canlı olarak izlenebilecek. Peki, Süper Loto saat kaçta çekiliyor? İşte, o çekiliş hakkında bazı bilgiler

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞECEK? 

Süper Loto çekilişi, bu akşam saat 21.15'te Milli Piyango İdaresinin resmi internet sitesi üzerinden izlenebilecek. Çekiliş sonucunda kazanan iller, yaklaşık yarım saat sonra yine Milli Piyango İdaresi tarafından yayımlanacak. 

GEÇEN HAFTA NELER OLMUŞTU?

Süper Loto oyununun 617. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 30 milyon 268 bin 877 lira devretti. Geçtiğimiz haftanın kazandıran rakamları şu şekilde olmuştu; 1 - 8 - 9 - 11 - 24 - 30 

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 100 kişi 11 bin 37 lira 80'er kuruş, 4 bilen 7 bin 282 kişi 164 lira 25'er kuruş, 3 bilen 140 bin 932 kişi 14 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 4 milyon 322 bin 222 lira 70 kuruş ikramiye dağıtıldı.Hasılattan KDV olarak 3 milyon 43 bin 559 lira 59 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 703 bin 3 lira 84 kuruş kamuya aktarıldı. 

EN ÇOK ÇIKAN ŞANSLI NUMARALAR

Süper Loto'da en çok çıkan şanslı numaralar, kazanma şansını arttırmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte, Süper Loto'da son haftaların en çok çıkan numaraları;

04-23-27-36-51-54
03-15-20-30-40-52
07-20-33-39-40-48
04-07-27-35-36-40
05-10-19-20-38-39
01-06-09-11-45-49
01-23-33-36-47-54
04-10-13-20-33-39
12-14-24-30-31-45
07-13-29-34-38-52
04-15-26-34-35-36
08-13-16-27-31-46
03-12-17-28-47-48
06-13-28-33-44-48
11-18-29-40-46-52
02-03-05-22-24-25
06-08-09-17-25-38
12-15-20-25-30-53
01-35-37-40-44-52
04-09-26-30-37-50
12-17-18-37-45-46
20-23-38-42-48-50
04-10-38-41-43-49
10-13-24-29-43-50
02-03-07-08-19-27
02-03-27-51-53-54
24-27-28-36-39-40

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