Süper Loto ne zaman saat kaçta çekiliyor? İşte en çok çıkan rakamlar

Süper Loto bugün saat kaçta çekilecek sorusu, son günlerde birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. En çok çıkan rakamlara göre kupon oynayacak olan vatandaşlar, bu hafta yaklaşık 15 milyon liralık büyük ikramiye için heyecanlı bir bekleyiş içerisine girecek. Peki, Süper Loto bugün saat kaçta çekilecek? İşte, en çok çıkan rakamlar ve detaylı bilgiler

SÜPER LOTO SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

Süper Loto, her hafta perşembe akşamları Milli Piyango İdaresi tarafından çekilmektedir. Süper Loto çekiliş sonuçlarını saat 21.15 itibariyle Milli Piyango İdaresi canlı yayın sayfasından, çekiliş detaylarına ise 21.30 itibariyle MPİ Süper Loto sayfası üzerinden erişilebilecek.

EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR?

2019 yılında kazandıran kuponlar şu şekilde;

09 11 12 14 17 51

07 15 22 37 38 45

11 27 46 49 51 53

07 19 47 49 52 53

04 32 41 42 43 53

06 15 24 29 39 44

10 11 22 24 42 43

02 06 15 19 22 50

10 26 28 32 34 40

14 16 31 36 37 45

10 13 30 31 48 50

04 21 25 38 48 50

01 02 38 40 42 52

03 10 39 44 46 49

02 05 27 36 40 51

En çok çıkan rakamlar:



01 (bir kez), 02 (üç kez), 03(bir kez), 04 (dört kez), 05 (bir kez), 06 (iki kez), 07 (iki kez), 08 (hiç çıkmadı), 09 (bir kez), 10 (dört kez), 11 (üç kez), 12 (bir kez), 13 (bir kez), 14 (iki kez), 15 (üç kez), 16 (bir kez), 17 (bir kez), 18 (hiç çıkmadı), 19 (iki kez), 20 (hiç çıkmadı), 21 (bir kez), 22 (üç kez), 23 (hiç çıkmadı), 24 (iki kez), 25 (bir kez), 26 (bir kez), 27 (iki kez), 28 (bir kez), 29 (bir kez), 30 (bir kez), 31 (iki kez), 32 (iki kez), 33 (hiç çıkmadı), 34 (bir kez), 35 (hiç çıkmadı), 36 (iki kez), 37 (iki kez), 38 (üçüncü kez), 39 (iki kez), 40 (üç kez), 41 (bir kez), 42 (üç kez), 43 (iki kez), 44 (iki kez), 45 (iki kez), 46 (iki kez), 47 (bir kez), 48 (İki kez), 49 (üç kez), 50 (üç kez), 51 (üç kez), 52 (iki kez), 53 (üç kez),

SÜPER LOTO NASIL OYNANMALIDIR?

Süper Loto, 1'den 54'e kadar olan rakamlar arasından 6 adet işaretlenerek doldurulmaktadır. Kuponda yer alan bir kolonun iptal edilmesi için, kolonun hemen altında yer alan iptal kutucuğu işaretlenmelidir.

Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise kolonda yapılan işaretlemenin olabildiğince mavi ve siyah kalemle yapılmasıdır.

SÜPER LOTO'NUN KOLONU NE KADAR?

Süper Loto'nun kolonu, 1 Mart 2016 tarihinden bu yana 2 TL olarak oynatılmaktadır. İşte, Milli Piyango İdaresi'nin konuyla ilgili yayımladığı bilgiler;

"İdaremizce Oynatılan Süper Loto oyununun 1 TL olan kolon bedeli 4 Mart 2016 tarihinden itibaren 2 TL (KDV ve ŞOV dahil) olarak belirlenmiştir.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur."