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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.04.2019 - 12:10, Son Güncelleme:

Süper Loto ne zaman saat kaçta çekiliyor? İşte en çok çıkan rakamlar

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Süper Loto ne zaman saat kaçta çekiliyor? İşte en çok çıkan rakamlar

Süper Loto, geçtiğimiz 5 hafta boyunca büyük ikramiyeyi devretmesinin ardından bu hafta ilgi odağı oldu. Süper Loto'nun ne zaman ve saat kaçta çekileceğini merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştirmeye başladı. Peki, Süper Loto ne zaman ve saat kaçta çekilecek? İşte, en çok çıkan rakamlar ve detaylı bilgiler

Süper Loto bugün saat kaçta çekilecek sorusu, son günlerde birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. En çok çıkan rakamlara göre kupon oynayacak olan vatandaşlar, bu hafta yaklaşık 15 milyon liralık büyük ikramiye için heyecanlı bir bekleyiş içerisine girecek. Peki, Süper Loto bugün saat kaçta çekilecek? İşte, en çok çıkan rakamlar ve detaylı bilgiler

SÜPER LOTO SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

Süper Loto, her hafta perşembe akşamları Milli Piyango İdaresi tarafından çekilmektedir. Süper Loto çekiliş sonuçlarını saat 21.15 itibariyle Milli Piyango İdaresi canlı yayın sayfasından, çekiliş detaylarına ise 21.30 itibariyle MPİ Süper Loto sayfası üzerinden erişilebilecek.

EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR?

2019 yılında kazandıran kuponlar şu şekilde;

09 11 12 14 17 51
07 15 22 37 38 45
11 27 46 49 51 53
07 19 47 49 52 53
04 32 41 42 43 53
06 15 24 29 39 44
10 11 22 24 42 43
02 06 15 19 22 50
10 26 28 32 34 40
14 16 31 36 37 45
10 13 30 31 48 50
04 21 25 38 48 50
01 02 38 40 42 52
03 10 39 44 46 49
02 05 27 36 40 51

En çok çıkan rakamlar:

01 (bir kez), 02 (üç kez), 03(bir kez), 04 (dört kez), 05 (bir kez), 06 (iki kez), 07 (iki kez), 08 (hiç çıkmadı), 09 (bir kez), 10 (dört kez), 11 (üç kez), 12 (bir kez), 13 (bir kez), 14 (iki kez), 15 (üç kez), 16 (bir kez), 17 (bir kez), 18 (hiç çıkmadı), 19 (iki kez), 20 (hiç çıkmadı), 21 (bir kez), 22 (üç kez), 23 (hiç çıkmadı), 24 (iki kez), 25 (bir kez), 26 (bir kez), 27 (iki kez), 28 (bir kez), 29 (bir kez), 30 (bir kez), 31 (iki kez), 32 (iki kez), 33 (hiç çıkmadı), 34 (bir kez), 35 (hiç çıkmadı), 36 (iki kez), 37 (iki kez), 38 (üçüncü kez), 39 (iki kez), 40 (üç kez), 41 (bir kez), 42 (üç kez), 43 (iki kez), 44 (iki kez), 45 (iki kez), 46 (iki kez), 47 (bir kez), 48 (İki kez), 49 (üç kez), 50 (üç kez), 51 (üç kez), 52 (iki kez), 53 (üç kez), 

SÜPER LOTO NASIL OYNANMALIDIR?

Süper Loto, 1'den 54'e kadar olan rakamlar arasından 6 adet işaretlenerek doldurulmaktadır. Kuponda yer alan bir kolonun iptal edilmesi için, kolonun hemen altında yer alan iptal kutucuğu işaretlenmelidir. 

Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise kolonda yapılan işaretlemenin olabildiğince mavi ve siyah kalemle yapılmasıdır.

SÜPER LOTO'NUN KOLONU NE KADAR?

Süper Loto'nun kolonu, 1 Mart 2016 tarihinden bu yana 2 TL olarak oynatılmaktadır. İşte, Milli Piyango İdaresi'nin konuyla ilgili yayımladığı bilgiler;

"İdaremizce Oynatılan Süper Loto oyununun 1 TL olan kolon bedeli 4 Mart 2016 tarihinden itibaren 2 TL (KDV ve ŞOV dahil) olarak belirlenmiştir.

 Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur."

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