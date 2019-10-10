Süper Loto ne zaman, saat kaçta çekiliyor?
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce (MPİ) her hafta perşembe günleri düzenlenen Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişi bugün tamamlanacak. Gözler şimdi Süper Loto çekilişinin yapılacağı saatte. İşte, 10 Ekim 2019 MPİ Süper Loto çekilişi hakkında tüm ayrıntılar...
Vatandaşların en çok rağbet ettiği şans oyunlarından Süper Loto'da, 625. hafta heyecanı yaşanacak. MPİ'nin İstanbul'daki Galatasaray Şube Müdürlüğü'nde yapılacak çekiliş sonrası büyük ikramiye sahibini bulacak. İşte, bu haftanın Süper Loto çekilişi hakkında tüm ayrıntılar...
Süper Loto oyununun çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından perşembe akşamı yapılmaktadır. Süper Loto çekişi bu akşam 21:15'te noter ve çekiliş heyeti huzurunda yapılacak. Söz konusu çekilişi MPİ'nin canlı yayın sayfası üzerinden de anlık olarak takip edebilirsiniz.
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