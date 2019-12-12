Süper Loto kolon fiyatı ve ikramiyesi ne kadar? Süper Loto ne zaman ve saat kaçta çekiliyor?

Süper Loto kolon fiyatı, Milli Piyango bayileri üzerinden oynanacak olan kuponlar dolayısıyla merak edildi. 25 milyon liralık büyük ikramiye verecek olan Süper Loto, bugün noter huzurunda çekilecek. Peki, Süper Loto ne zaman ve saat kaçta çekiliyor? İşte, Süper Loto kolon fiyatları ve saat kaçta çekiliyor sorusunun cevabı

SÜPER LOTO SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Süper Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresinin Galatasaray Şubesinde 12 Aralık Perşembe günü saat 21.15'te çekilecek. Çekiliş, Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesinden ve Beyoğlu İstiklal Caddesinde bulunan Milli Piyango İdaresi Galatasaray Şubesi önünden canlı izlenebilecek.

SÜPER LOTO'NUN KOLONU NE KADAR?

Süper Loto'nun kolonu, 1 Mart 2016 tarihinden bu yana 2 TL olarak oynatılmaktadır. İşte, Milli Piyango İdaresi'nin konuyla ilgili yayımladığı bilgiler;

"İdaremizce Oynatılan Süper Loto oyununun 1 TL olan kolon bedeli 4 Mart 2016 tarihinden itibaren 2 TL (KDV ve ŞOV dahil) olarak belirlenmiştir.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur."

SÜPER LOTO NASIL OYNANMALIDIR?

Süper Loto, 1'den 54'e kadar olan rakamlar arasından 6 adet işaretlenerek doldurulmaktadır. Kuponda yer alan bir kolonun iptal edilmesi için, kolonun hemen altında yer alan iptal kutucuğu işaretlenmelidir.

Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise kolonda yapılan işaretlemenin olabildiğince mavi ve siyah kalemle yapılmasıdır.