Süper Loto haftaya devretti! MPİ 18 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları
Şans oyunu oynayanların en fazla rağbet gösterdiği oyunlardan olan Süper Loto'da heyecan sona erdi. Noter huzurunda düzenlenen kura ile 613. hafta Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ tarafından açıklandı. Kurumun internet sitesinden alınan bilgiye göre, 18 Temmuz Süper Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 12 milyon 911 bin 101 lira 70 kuruş devretti. Peki, Süper Loto'da bu hafta hangi numaralar çıktı? İşte, Süper Loto'nun 18 Temmuz tarihli çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar.
Milli Piyango idaresi (MPİ) tarafından her hafta perşembe günleri düzenlenen Süper Loto'nun 613'ncü hafta sonuçları açıklandı. Zengin olma hayali kuran vatandaşların rağbet gösterdiği Süper Loto'nun 18 Temmuz tarihli çekilişinde, bu hafta ikramiye kazandıran numaralar belli oldu. Peki, Süper Loto'da hangi numaralar kazandırdı? İşte, 18 Temmuz MPİ Süper Loto çekilişleri ve sonuç sorgulama ekranı.
Süper Loto'nun 613. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 12 milyon 911 bin 101 lira 70 kuruş devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 59 kişi 12 bin 307 lira 75'er kuruş, 4 bilen 3 bin 490 kişi 225 lira 45'er kuruş, 3 bilen 77 bin 142 kişi 17 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte, toplam 2 milyon 843 bin 677 lira 25 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 2 milyon 2 bin 959 lira 15 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 120 bin 440 lira 69 kuruş kamuya aktarıldı.
18 TEMMUZ SÜPER LOTO ÇEKİLİŞLERİ
Saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Süper Loto çekilişleri tamamlandı. Süper Lotu'nun 613'ncü haftasında ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu,
2-30-36-43-47-52
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
SÜPER LOTO'DA GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 77 kişi 8 bin 420 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 672 kişi 191 lira 50'şer kuruş, 3 bilen 77 bin 618 kişi 15 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.Çekilişte, toplam 2 milyon 539 bin 91 lira 10 kuruş ikramiye dağıtıldı.Hasılattan KDV olarak 1 milyon 788 bin 350 lira 34 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 429 lira 97 kuruş kamuya aktarıldı.
SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.
İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.
Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.
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