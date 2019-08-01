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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.08.2019 - 21:20, Son Güncelleme:

Süper Loto çekilişleri MPİ tarafından tamamlandı.. 1 Ağustos Milli Piyango Süper Loto sonuçları

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Süper Loto çekilişleri MPİ tarafından tamamlandı.. 1 Ağustos Milli Piyango Süper Loto sonuçları

615. hafta heyecanının yaşandığı Süper Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından açıklandı. Ağustos ayının ilk Süper Loto çekilişinde, ikramiye kazandıran numaralar, canlı çekiliş sonrası belli oldu. Vatandaşların büyük umutlarla oynadığı Süper Loto'da geçen hafta 6 bilen çıkmayınca 16 milyon geçen hafta devretmişti. Peki, Süper Loto'da bu hafta hangi şanslı numaralar çıktı? İşte, 1 Ağustos Süper Loto sonuçları.

Her perşembe günü heyecanla beklenen Süper Loto'nun 1 Ağustos tarihli çekilişleri, noter huzurunda düzenlenen kuranın ardından belli oldu. Geçen hafta 16 milyon devreden Süper Loto'ya bu hafta vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Heyecanlı çekiliş sonrası, Süper Loto'nun 615. hafta sonuçları internet üzerinden sorgulanmaya başlandı. İşte, Milli Piyango Süper Loto çekiliş sorgulama ekranı.

1 AĞUSTOS SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından saat 21:15'te düzenlenen çekilişin ardından, 615. hafta Süper Loto sonuçları belli oldu. Süper Loto'nun 1 Ağustos tarihli çekilişinde şu numaralar ikramiye kazandırdı;

13,24,26,40,50,53

Süper Loto çekilişleri MPİ tarafından tamamlandı.. 1 Ağustos Milli Piyango Süper Loto sonuçları


SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN 

SÜPER LOTO'NUN GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞİNDE NE OLDU?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 65 kişi 12 bin 938'er lira, 4 bilen 4 bin 613 kişi 198'er lira, 3 bilen 98 bin 900 kişi 15 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 3 milyon 293 bin 213 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 2 milyon 320 bin 60 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 297 bin 562 lira kamuya aktarıldı.

 

 

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