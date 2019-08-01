Süper Loto çekilişleri MPİ tarafından tamamlandı.. 1 Ağustos Milli Piyango Süper Loto sonuçları
615. hafta heyecanının yaşandığı Süper Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından açıklandı. Ağustos ayının ilk Süper Loto çekilişinde, ikramiye kazandıran numaralar, canlı çekiliş sonrası belli oldu. Vatandaşların büyük umutlarla oynadığı Süper Loto'da geçen hafta 6 bilen çıkmayınca 16 milyon geçen hafta devretmişti. Peki, Süper Loto'da bu hafta hangi şanslı numaralar çıktı? İşte, 1 Ağustos Süper Loto sonuçları.
Her perşembe günü heyecanla beklenen Süper Loto'nun 1 Ağustos tarihli çekilişleri, noter huzurunda düzenlenen kuranın ardından belli oldu. Geçen hafta 16 milyon devreden Süper Loto'ya bu hafta vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Heyecanlı çekiliş sonrası, Süper Loto'nun 615. hafta sonuçları internet üzerinden sorgulanmaya başlandı. İşte, Milli Piyango Süper Loto çekiliş sorgulama ekranı.
1 AĞUSTOS SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından saat 21:15'te düzenlenen çekilişin ardından, 615. hafta Süper Loto sonuçları belli oldu. Süper Loto'nun 1 Ağustos tarihli çekilişinde şu numaralar ikramiye kazandırdı;
13,24,26,40,50,53
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SÜPER LOTO'NUN GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞİNDE NE OLDU?
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 65 kişi 12 bin 938'er lira, 4 bilen 4 bin 613 kişi 198'er lira, 3 bilen 98 bin 900 kişi 15 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte toplam 3 milyon 293 bin 213 lira ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 2 milyon 320 bin 60 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 297 bin 562 lira kamuya aktarıldı.
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