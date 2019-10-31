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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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31.10.2019 - 21:18, Son Güncelleme:

Süper Loto çekilişinde hangi numaralar kazandırdı? 31 Ekim MPİ Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama

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Süper Loto çekilişinde hangi numaralar kazandırdı? 31 Ekim MPİ Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen Süper Loto oyununun 628. hafta çekilişleri perşembe akşamı gerçekleşti. Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde büyük ikramiyeyi kazandıran şanslı numaralar, canlı çekiliş sonrası saat 21:15'ten sonra belli oldu. Peki, Süper Loto çekilişinde hangi numaralar kazandırdı? İşte, 31 Ekim MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı.

En çok oynanan şans oyunları arasında yer alan Süper Loto'nun 31 Ekim 2019 tarihli çekilişleri noter huzurunda gerçekleşti. Süper Loto'nun geçen haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2.233.224,48 TL devretmişti.  Büyük ikramiyenin devretmesiyle, bu hafta Süper Loto'ya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Peki, bu hafta Süper Loto'da hangi şanslı numaralar çıktı? İşte, 628'inci hafta heyecanının yaşandığı Süper Loto'da ikramiye kazandıran numaralar....

31 EKİM 2019 SÜPER LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından Süper Loto'nun 628. hafta çekilişleri noter huzurunda yapılan kuranın ardından belli oldu. Süper Loto'da bu hafta çıkan şanslı numaralar şunlar oldu;

6-22-24-28-34-46

Süper Loto çekilişinde hangi numaralar kazandırdı 31 Ekim MPİ Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama

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SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Süper Loto oyunu çekilişleri Perşembe günleri yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

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