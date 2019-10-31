Süper Loto çekilişinde hangi numaralar kazandırdı? 31 Ekim MPİ Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen Süper Loto oyununun 628. hafta çekilişleri perşembe akşamı gerçekleşti. Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde büyük ikramiyeyi kazandıran şanslı numaralar, canlı çekiliş sonrası saat 21:15'ten sonra belli oldu. Peki, Süper Loto çekilişinde hangi numaralar kazandırdı? İşte, 31 Ekim MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı.
En çok oynanan şans oyunları arasında yer alan Süper Loto'nun 31 Ekim 2019 tarihli çekilişleri noter huzurunda gerçekleşti. Süper Loto'nun geçen haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2.233.224,48 TL devretmişti. Büyük ikramiyenin devretmesiyle, bu hafta Süper Loto'ya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Peki, bu hafta Süper Loto'da hangi şanslı numaralar çıktı? İşte, 628'inci hafta heyecanının yaşandığı Süper Loto'da ikramiye kazandıran numaralar....
31 EKİM 2019 SÜPER LOTO SONUÇLARI
Milli Piyango İdaresi tarafından Süper Loto'nun 628. hafta çekilişleri noter huzurunda yapılan kuranın ardından belli oldu. Süper Loto'da bu hafta çıkan şanslı numaralar şunlar oldu;
6-22-24-28-34-46
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SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Süper Loto oyunu çekilişleri Perşembe günleri yapılmaktadır.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.
Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.
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