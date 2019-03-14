Süper Loto çekilişi tamamlandı! Milli Piyango Süper Loto sonuç sorgulama sayfası
Milli Piyango İdaresince (MPİ) düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 595'inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar belli oldu. Bu gelişmenin ardından, Süper Loto'da kazanan numaralar ve Milli Piyango sonuç sorgulama ekranı araştırılmaya başlandı. Peki, Süper Loto'da bu hafta hangi numaralar kazandı?
Süper Loto oyunun 14 Mart 2019 tarihli çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. MPİ tarafından yapılan çekiliş sonucu bu haftanın şanslı numaraları ve kazanan talihlileri belirlendi. İşte, 595'nci hafta Süper Loto çekilişinin sonuçları...
Süper Loto'nun 595'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 10 bin 807 lira devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 38 kişi 11 bin 981 lira, 4 bilen 2 bin 327 kişi 212 lira, 3 bilen 49 bin 361 kişi 16 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte toplam 1 milyon 783 bin 165 lira ikramiye dağıtıldı.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 595'inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 4, 32, 41, 42, 43 ve 53 olarak belirlendi.
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