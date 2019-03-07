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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.03.2019 - 23:05, Son Güncelleme:

Süper Loto çekilişi tamamlandı! Milli Piyango Süper Loto sonuç sorgulama ekranı

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Süper Loto çekilişi tamamlandı! Milli Piyango Süper Loto sonuç sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresince (MPİ) düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 594'üncü hafta çekilişinde kazandıran numaralar belli oldu. Peki, Süper Loto'da bu hafta hangi numaralar kazandı?

Süper Loto'nun 594'üncü hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 965 bin 740 lira ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 6 bilen 1 kişi 1 milyon 965 bin 740 lira, 5 bilen 69 kişi 6 bin 451 lira, 4 bilen 2 bin 916 kişi 166 lira, 3 bilen 56 bin 476 kişi 14 lira 40'ar kuruş ikramiye almaya hak kazandı. Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu İstanbul'un Beşiktaş ilçesinden yatırdığı bildirildi. İşte, Süper Loto sonuç sorgulama sayfası...

Her hafta ilgiyle takip edilen Süper Loto'nun 594'üncü hafta çekilişinde kazandıran numaralar 6, 15, 24, 29, 39 ve 44 olarak belirlendi.

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