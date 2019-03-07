Süper Loto çekilişi tamamlandı! Milli Piyango Süper Loto sonuç sorgulama ekranı
Milli Piyango İdaresince (MPİ) düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 594'üncü hafta çekilişinde kazandıran numaralar belli oldu. Peki, Süper Loto'da bu hafta hangi numaralar kazandı?
Süper Loto'nun 594'üncü hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 965 bin 740 lira ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 6 bilen 1 kişi 1 milyon 965 bin 740 lira, 5 bilen 69 kişi 6 bin 451 lira, 4 bilen 2 bin 916 kişi 166 lira, 3 bilen 56 bin 476 kişi 14 lira 40'ar kuruş ikramiye almaya hak kazandı. Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu İstanbul'un Beşiktaş ilçesinden yatırdığı bildirildi. İşte, Süper Loto sonuç sorgulama sayfası...
Her hafta ilgiyle takip edilen Süper Loto'nun 594'üncü hafta çekilişinde kazandıran numaralar 6, 15, 24, 29, 39 ve 44 olarak belirlendi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle