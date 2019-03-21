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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.03.2019 - 21:29, Son Güncelleme:

Milli Piyango 21 Mart Süper Loto sonuç sorgulama | Süper Loto çekilişi tamamlandı

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Milli Piyango 21 Mart Süper Loto sonuç sorgulama | Süper Loto çekilişi tamamlandı

Milli Piyango İdaresi tarafından perşembe günleri düzenlenen Süper Loto çekilişi bu akşam noter huzurunda Ankara'da gerçekleşti ve Süper Loto'nun 596'ncı haftasında kazanan numaralar belli oldu. Peki, büyük ikramiye bu hafta hangi sayılara çıktı?

Milli Piyango İdaresince (MPİ) düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. En çok kazandıran şans oyunlarından olan Süper Loto’da 596'ncı hafta çekilişi tamamlandı. İşte, 596'ncı hafta Süper Loto çekilişinin sonuçları...

Süper Loto'nun 596'ıncı hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 293 bin 536 lira devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 31 kişi 16 bin 676 lira, 4 bilen 2 bin 628 kişi 213 lira, 3 bilen 58 bin 109 kişi 16 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı. 

Çekilişte toplam 2 milyon 24 bin 304 lira ikramiye dağıtıldı.  Hasılattan KDV olarak 1 milyon 425 bin 989 lira, şans oyunları vergisi olarak da 797 bin 598 lira kamuya aktarıldı. 

21 MART 2019 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ

Heyecanla takip edilen ve en çok kazandıran şans oyunlarından olan Süper Loto’da 596'ncı hafta çekilişi yapıldı. Saat 21.15'te başlayan Süper Loto'nun 596'ncı çekilişinde, kazanan numaralar şunlar oldu; 7 - 19 -  47 - 49 - 52 - 53

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Milli Piyango 21 Mart Süper Loto sonuç sorgulama | Süper Loto çekilişi tamamlandı

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