Milli Piyango 21 Mart Süper Loto sonuç sorgulama | Süper Loto çekilişi tamamlandı
Milli Piyango İdaresi tarafından perşembe günleri düzenlenen Süper Loto çekilişi bu akşam noter huzurunda Ankara'da gerçekleşti ve Süper Loto'nun 596'ncı haftasında kazanan numaralar belli oldu. Peki, büyük ikramiye bu hafta hangi sayılara çıktı?
Milli Piyango İdaresince (MPİ) düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. En çok kazandıran şans oyunlarından olan Süper Loto’da 596'ncı hafta çekilişi tamamlandı. İşte, 596'ncı hafta Süper Loto çekilişinin sonuçları...
Süper Loto'nun 596'ıncı hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 293 bin 536 lira devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 31 kişi 16 bin 676 lira, 4 bilen 2 bin 628 kişi 213 lira, 3 bilen 58 bin 109 kişi 16 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte toplam 2 milyon 24 bin 304 lira ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 425 bin 989 lira, şans oyunları vergisi olarak da 797 bin 598 lira kamuya aktarıldı.
21 MART 2019 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ
Heyecanla takip edilen ve en çok kazandıran şans oyunlarından olan Süper Loto’da 596'ncı hafta çekilişi yapıldı. Saat 21.15'te başlayan Süper Loto'nun 596'ncı çekilişinde, kazanan numaralar şunlar oldu; 7 - 19 - 47 - 49 - 52 - 53
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