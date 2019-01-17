Milli Piyango 17 Ocak Süper Loto sonuç sorgulama | Süper Loto çekilişi tamamlandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMilli Piyango 17 Ocak Süper Loto sonuç sorgulama | Süper Loto çekilişi tamamlandı
GeriGündem Milli Piyango 17 Ocak Süper Loto sonuç sorgulama | Süper Loto çekilişi tamamlandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
17.01.2019 - 21:22, Son Güncelleme:

Milli Piyango 17 Ocak Süper Loto sonuç sorgulama | Süper Loto çekilişi tamamlandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Milli Piyango 17 Ocak Süper Loto sonuç sorgulama | Süper Loto çekilişi tamamlandı

Süper Loto oyunun 17 Ocak tarihli çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nde yapılan çekiliş sonucu bu haftanın şanslı numaraları ve kazanan talihlileri belirlendi. Peki, büyük ikramiye bu hafta hangi sayılara çıktı? Haftanın kazanan numaraları hangileri?

Heyecanla takip edilen ve en çok kazandıran şans oyunlarından olan Süper Loto’da 587'nci hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi tarafından perşembe günleri düzenlenen Süper Loto çekilişi bu akşam noter huzurunda Ankara'da gerçekleşti ve Süper Loto'nun kazanan numaraları belli oldu. İşte, 587'nci hafta Süper Loto çekilişinin sonuçları...

17 OCAK 2019 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto'da bu akşam 587'nci hafta heyecanı yaşandı. Süper Loto'da geçtiğimiz hafta çekilişinde 6 bilen kimse olmamış ve büyük ikramiye bu haftaya devretmişti.

Öte yandan 5 bilen 55 kişi 10.354,05 TL ikramiyenin sahibi olmuştu. Bu hafta merakla beklenen çekiliş gerçekleşti ve kazanan numaralar belli oldu. İşte bu haftanın kazanan numaraları..

Saat 21.15'te başlayan Süper Loto'nun 587'nci çekilişinde, kazanan numaralar şunlar oldu; 1 - 2 - 38 - 40 - 42 - 52

Milli Piyango 17 Ocak Süper Loto sonuç sorgulama | Süper Loto çekilişi tamamlandı

SÜPER LOTO.SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO'DA GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 586'ncı hafta çekilişinde kazandıran numaralar 3 10 39 44 46 ve 49 olarak belirlendi.

Süper Loto'nun geçen haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 7 milyon 993 bin 986 lira 82 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 55 kişi, 10 bin 354 lira 5'er kuruş, 4 bilen 2 bin 877 kişi 212 lira 85'er kuruş, 3 bilen 64 bin 922 kişi, 16 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

CHP'de flaş gelişme... Kocaoğlu: Müracaat ettim

Kahramanmaraş'ta çığ düştü! Bir kişi aranıyor

Peş peşe itiraf etti... 3 ayrı cinayet!

Hatay'da alarm! Su seviyesi yükseldi, havalimanı sivil araç trafiğine kapatıldı