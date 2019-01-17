Milli Piyango 17 Ocak Süper Loto sonuç sorgulama | Süper Loto çekilişi tamamlandı
Süper Loto oyunun 17 Ocak tarihli çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nde yapılan çekiliş sonucu bu haftanın şanslı numaraları ve kazanan talihlileri belirlendi. Peki, büyük ikramiye bu hafta hangi sayılara çıktı? Haftanın kazanan numaraları hangileri?
Heyecanla takip edilen ve en çok kazandıran şans oyunlarından olan Süper Loto’da 587'nci hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi tarafından perşembe günleri düzenlenen Süper Loto çekilişi bu akşam noter huzurunda Ankara'da gerçekleşti ve Süper Loto'nun kazanan numaraları belli oldu. İşte, 587'nci hafta Süper Loto çekilişinin sonuçları...
17 OCAK 2019 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU
MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto'da bu akşam 587'nci hafta heyecanı yaşandı. Süper Loto'da geçtiğimiz hafta çekilişinde 6 bilen kimse olmamış ve büyük ikramiye bu haftaya devretmişti.
Öte yandan 5 bilen 55 kişi 10.354,05 TL ikramiyenin sahibi olmuştu. Bu hafta merakla beklenen çekiliş gerçekleşti ve kazanan numaralar belli oldu. İşte bu haftanın kazanan numaraları..
Saat 21.15'te başlayan Süper Loto'nun 587'nci çekilişinde, kazanan numaralar şunlar oldu; 1 - 2 - 38 - 40 - 42 - 52
SÜPER LOTO.SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
SÜPER LOTO'DA GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 586'ncı hafta çekilişinde kazandıran numaralar 3 10 39 44 46 ve 49 olarak belirlendi.
Süper Loto'nun geçen haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 7 milyon 993 bin 986 lira 82 kuruş devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 55 kişi, 10 bin 354 lira 5'er kuruş, 4 bilen 2 bin 877 kişi 212 lira 85'er kuruş, 3 bilen 64 bin 922 kişi, 16 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle