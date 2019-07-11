Süper Loto çekilişi tamamlandı | Milli Piyango 11 Temmuz Süper Loto sonuç sorgulama
Milli Piyango İdaresince (MPİ) düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. En çok kazandıran şans oyunlarından olan Süper Loto’da 612'nci hafta çekilişi tamamlandı. Gözler şimdi bu hafta kazandıran numaralarda. Peki, Süper Loto'da bu hafta hangi numaralar kazandırdı?
Milli Piyango İdaresi tarafından perşembe günleri düzenlenen Süper Loto çekilişi, bu akşam noter huzurunda gerçekleşti ve Süper Loto'nun 612'nci haftasında kazanan numaralar belli oldu. İşte, 612'nci hafta Süper Loto çekilişinin sonuçları...
11 TEMMUZ 2019 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ
Heyecanla takip edilen ve en çok kazandıran şans oyunlarından olan Süper Loto’da 612'nci hafta çekilişi yapıldı.
Saat 21.15'te başlayan Süper Loto'nun 612'nci çekilişinde, kazanan numaralar şunlar oldu; 22 – 27 – 31 – 34 – 38 - 52
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GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 53 kişi 10 bin 802 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 149 kişi 197 lira 5'er kuruş, 3 bilen 69 bin 20 kişi 15 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte, toplam 2 milyon 242 bin 152 lira 25 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 1 milyon 579 bin 332 lira 81 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 883 bin 433 lira 12 kuruş kamuya aktarıldı.
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