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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.07.2019 - 21:23, Son Güncelleme:

Süper Loto çekilişi tamamlandı | Milli Piyango 11 Temmuz Süper Loto sonuç sorgulama

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Süper Loto çekilişi tamamlandı | Milli Piyango 11 Temmuz Süper Loto sonuç sorgulama

Milli Piyango İdaresince (MPİ) düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. En çok kazandıran şans oyunlarından olan Süper Loto’da 612'nci hafta çekilişi tamamlandı. Gözler şimdi bu hafta kazandıran numaralarda. Peki, Süper Loto'da bu hafta hangi numaralar kazandırdı?

Milli Piyango İdaresi tarafından perşembe günleri düzenlenen Süper Loto çekilişi, bu akşam noter huzurunda gerçekleşti ve Süper Loto'nun 612'nci haftasında kazanan numaralar belli oldu. İşte, 612'nci hafta Süper Loto çekilişinin sonuçları...

11 TEMMUZ 2019 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ

Heyecanla takip edilen ve en çok kazandıran şans oyunlarından olan Süper Loto’da 612'nci hafta çekilişi yapıldı.

Saat 21.15'te başlayan Süper Loto'nun 612'nci çekilişinde, kazanan numaralar şunlar oldu; 22 – 27 – 31 – 34 – 38 - 52

Süper Loto çekilişi tamamlandı | Milli Piyango 11 Temmuz Süper Loto sonuç sorgulama

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 53 kişi 10 bin 802 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 149 kişi 197 lira 5'er kuruş, 3 bilen 69 bin 20 kişi 15 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 2 milyon 242 bin 152 lira 25 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 579 bin 332 lira 81 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 883 bin 433 lira 12 kuruş kamuya aktarıldı.

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