Süper Loto çekilişi tamamlandı! 19 Eylül MPİ Süper Loto sonuç sorgulama sayfası
Milli Piyango İdaresince (MPİ) düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. En çok kazandıran şans oyunlarından olan Süper Loto’da 622'nci hafta çekilişi tamamlandı. Çekilişin tamamlanmasıyla birlikte bilet sonucu sorgulamaları da hız kazandı. Peki, Süper Loto'da bu hafta hangi numaralar kazandırdı?
Milli Piyango İdaresi tarafından perşembe günleri düzenlenen Süper Loto çekilişi, bu akşam noter huzurunda İstanbul'da gerçekleşti ve Süper Loto'nun 622'nci haftasında kazanan numaralar belli oldu. Gözler şimdi bu hafta kazandıran numaralarda. İşte, 622'nci hafta Süper Loto çekilişinin sonuçları...
19 EYLÜL 2019 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ
Heyecanla takip edilen ve en çok kazandıran şans oyunlarından olan Süper Loto’da 622'nci hafta çekilişi yapıldı. Saat 21.15'te başlayan Süper Loto'nun 622'nci çekilişinde, kazanan numaralar şunlar oldu; 7 - 15 - 19 - 20 - 49 - 54
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GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?
Süper Loto oyununun 621. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 2 milyon 226 bin 300 lira 35 kuruş ikramiyenin sahibi olmuştu.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 44 kişi 11 bin 457 lira 70'er kuruş, 4 bilen 2 bin 698 kişi 202 lira 80'er kuruş ve 3 bilen 57 bin 150 kişi 16 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı. Büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinden yatırıldığı belirtildi.
Süper Loto'nun 621. hafta çekilişinde şu numaralar çıkmıştı; 7-22-38-39-53-54
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