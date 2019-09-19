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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.09.2019 - 21:22, Son Güncelleme:

Süper Loto çekilişi tamamlandı! 19 Eylül MPİ Süper Loto sonuç sorgulama sayfası

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Süper Loto çekilişi tamamlandı! 19 Eylül MPİ Süper Loto sonuç sorgulama sayfası

Milli Piyango İdaresince (MPİ) düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. En çok kazandıran şans oyunlarından olan Süper Loto’da 622'nci hafta çekilişi tamamlandı. Çekilişin tamamlanmasıyla birlikte bilet sonucu sorgulamaları da hız kazandı. Peki, Süper Loto'da bu hafta hangi numaralar kazandırdı?

Milli Piyango İdaresi tarafından perşembe günleri düzenlenen Süper Loto çekilişi, bu akşam noter huzurunda İstanbul'da gerçekleşti ve Süper Loto'nun 622'nci haftasında kazanan numaralar belli oldu. Gözler şimdi bu hafta kazandıran numaralarda. İşte, 622'nci hafta Süper Loto çekilişinin sonuçları...

19 EYLÜL 2019 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ

Heyecanla takip edilen ve en çok kazandıran şans oyunlarından olan Süper Loto’da 622'nci hafta çekilişi yapıldı. Saat 21.15'te başlayan Süper Loto'nun 622'nci çekilişinde, kazanan numaralar şunlar oldu; 7 - 15 - 19 - 20 - 49 - 54

Süper Loto çekilişi tamamlandı 19 Eylül MPİ Süper Loto sonuç sorgulama sayfası

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?

Süper Loto oyununun 621. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 2 milyon 226 bin 300 lira 35 kuruş ikramiyenin sahibi olmuştu.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 44 kişi 11 bin 457 lira 70'er kuruş, 4 bilen 2 bin 698 kişi 202 lira 80'er kuruş ve 3 bilen 57 bin 150 kişi 16 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı. Büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinden yatırıldığı belirtildi.

Süper Loto'nun 621. hafta çekilişinde şu numaralar çıkmıştı; 7-22-38-39-53-54

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