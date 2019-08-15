Süper Loto çekilişi saat kaçta başlayacak?
Süper Loto’nun 617. hafta çekilişi için nefesler tutuldu. Her hafta perşembe günleri şans oyunu tutkunlarına büyük bir heyecan yaşatan Süper Loto'nun 8 Ağustos tarihli çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 25 milyon 394 bin 879 lira sekizinci kez devretmişti. Bu nedenle bu haftaki çekilişe ilginin bir hayli yüksek olması bekleniyor. Peki, Süper Loto çekilişi saat kaçta başlayacak?
Haftalardır devreden Süper Loto’nun bu haftaki çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Büyük ikramiye üzerine hayaller kuran vatandaşlar, sabırsızlıkla çekilişin gerçekleşeceği saatin gelmesini bekliyor. Sekizinci kez devreden Spor Loto’nun sonuçlarının saat kaçta belli olacağı, şans oyunu tutukunlarınca araştırılıyor. İşte, 15 Ağustos 2019 Süper Loto çekilişi hakkında detaylar...
Süper Loto’nun 617. hafta çekilişi, MPİ'nin İstanbul Galatasaray'daki Şube Müdürlüğü'nde akşam 21.15 sularında noter ve çekiliş heyeti huzurunda halka açık olarak gerçekleştirilecek. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizde yer vereceğiz.
SON ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?
Süper Loto oyununun 616. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 25 milyon 394 bin 879 lira devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 1, 8, 10, 29, 44 ve 54 olarak belirlendi.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 90 kişi 11 bin 747'şer lira, 4 bilen 6 bin 75 kişi 189 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 127 bin 580 kişi 15 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte toplam 4 milyon 140 bin 726 lira ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 2 milyon 913 bin 19 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 631 bin 493 lira kamuya aktarıldı.
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