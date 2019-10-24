Süper Loto çekilişi bu akşam saat kaçta?
Süper Loto çekilişi bu akşam Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişi gerçekleştirilecek şans oyunu arasında yer alıyor. Süper Loto'nun bu akşamki çekilişinin saat kaçta olacağı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Süper Loto çekilişi bu akşam saat kaçta? İşte detaylar
Süper Loto'nun geçtiğimiz hafta düzenlenen çekilişinde 6 bilen 1 kişi 13.456.349,00 TL tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu. 5 bilen 122 kişi ise 6.038,15 TL'nin sahibi oldu. Peki Süper Loto çekilişi bu akşam saat kaçta gerçekleştirilecek.
Süper Loto'nun 24.10.2019 tarihli çekilişi bu akşam 21:15'te gerçekleştirilecek.
Oyunun Özellikleri
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Süper Loto oyunu çekilişleri Perşembe günleri yapılmaktadır.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.
Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.
Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.
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